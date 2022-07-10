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NATO zirvesinin sonuçları tedirgin etti

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen ay sonunda Madrid’de düzenlenen NATO zirvesinden elde ettiği kazanımlara işaret edildi.
NATO zirvesinin sonuçları tedirgin etti

Kathimerini gazetesi, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zirve çerçevesinde elde ettiği kazanımların sadece Avrupa-Atlantik değil  bölgesel boyutu da bulunduğunu yazdı.

Türkiye’nin NATO zirvesinde güçlü bir “müzakere emsali” oluşturduğunu yazan gazete, Türkiye’nin elde ettiği bu sonucun gelecekte “ Kıbrıs Cumhuriyeti”nin NATO’ya katılımının engellenmesini güçlendirdiğini belirtti.

Gazete, Kıbrıs sorununun, Doğu Akdeniz’in büyük resmiyle bağının koparılmasıyla Türkiye’nin Madrid’de Kıbrıs sorununa ilişkin oldu bittiler konusunda yargılanmamayı başardığını da yazdı.

Türkiye için Temmuz ayının sembolik bir karaktere sahip olduğunu yazan gazete, göstergelerin, “ Lefkoşa”nın; Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki politikasında “zayıf halka” haline geleceğini ortaya koyduğunu savundu.

Türkiye’nin “Abdülhamit” isimli sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’de araştırma yapacağına işaret eden gazete, Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in geçtiğimiz hafta yapmış olduğu “geminin Ağustos ayının ilk yarısında ilk görevine başlayacağı” şeklindeki açıklamasını hatırlattı.

-Türkiye’ye F-16 satılmaması için mektup

Alithia ve diğer gazeteler, 35 Amerikan milletvekilinin, Türkiye’ye F-16 satılmaması için ABD Başkanı Joe Biden’a mektup göndermesi haberine geniş yer verdi.

Habere göre, milletvekilleri, gönderdikleri mektupta, “savaş suçu işleyen” bir ülkeye Amerikan silahlarını satılmamasını talep etti.

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