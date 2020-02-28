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NATO’da olağanüstü Suriye toplantısı başladı

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NATO’da olağanüstü Suriye toplantısı başladı
NATO’da olağanüstü Suriye toplantısı başladı

NATO’da olağanüstü Suriye toplantısı başladı.

NATO’nun Kuzey Atlantik Anlaşması’nın 4’üncü maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor.

Türkiye en son 2015’te 4’üncü maddenin işletilmesini istemiş, bunun ardından NATO Suriye’den kaynaklanan tehditlere karşı Türkiye’ye uyarlanmış güvence tedbirlerini kabul etmişti.

Bu çerçevede erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) bölgede devriye gezmesi, Doğu Akdeniz’deki askeri unsurların artırılması ve istihbarat, keşif ve gözetleme faaliyetelerinin güçlendirilmesi gibi tedbirler öngörülmüştü.

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