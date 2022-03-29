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NATO’da Rusya-Ukrayna savaşı çatlağı

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Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün İstanbul'da barış görüşmeleri kapsamında masaya otururken, 35 gündür süren savaşın sona ermesine yönelik diplomatik çabalar NATO içinde ciddi fikir ayrılıklarına neden oldu.
NATO’da Rusya-Ukrayna savaşı çatlağı

Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün İstanbul'da barış görüşmeleri kapsamında masaya otururken, 35 gündür süren savaşın sona ermesine yönelik diplomatik çabalar NATO içinde ciddi fikir ayrılıklarına neden oldu.

ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından Bloomberg'in haberine göre, savaşla ilgili alınacak kararlar ve Rusya ile Ukrayna arasında olası bir barış anlaşmasının şartları NATO müttefiklerini karşı karşıya getirdi. Habere göre NATO üyesi ülkeler, savaşın sona ermesi için imzalanacak barış anlaşmasının hangi şartlarının kabul edilebileceği, özellikle de Kiev'in talep ettiği güvenlik garantilerinin sağlanıp sağlanamayacağı konusunda büyük anlaşmazlık yaşıyor.

Ayrıca Ukrayna'ya gönderilecek yeni silahlar ve Rusya'daki enerji sektörüne yönelik yaptırımlar konusunda da ciddi anlaşmazlıklar var.

BIDEN’IN AÇIKLAMASI TARTIŞMA YARATTI

NATO içindeki tartışmalar hakkında bilgi sahibi kaynaklar, bazı NATO liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmelerin sürmesini istediğini, bazılarının da bunun hiçbir anlamı olmayacağını düşündüğünü aktardı. Kaynaklar ayıca ABD Başkanı Joe Biden'ın cumartesi günü “Putin iktidarda kalamaz” açıklamasının NATO içinde itirazlara ve eleştirilere yol açtığına dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Biden'ın bu açıklamasının ardından “Sözlerimizle ve eylemlerimizle tansiyonu yükseltmemeliyiz” demiş ve diplomatik çabaların sürmesi gerektiğini söylemişti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan da benzer bir açıklama gelirken, Scholz geçen hafta Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde de Rusya'yla köprüleri atmaya yönelik adımlara karşı çıkmıştı.

Diplomatik çabaları destekleyen İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin de bu hafta Putin'le telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

İNGİLTERE, PUTİN’LE GÖRÜŞMELERE MESAFELİ

Öte yandan bazı NATO üyeleri, Fransa ve Almanya öncülüğündeki Rusya'yla süren iletişime mesafeli yaklaşıyor. Bloomberg'in kaynak olarak gösterdiği belgelere göre, bazı ülkeler Rusya'yla görüşmelerin Putin'e yardım ettiğini ve işe yaramaz olduğunu savunuyor.

Putin'in müzakerelerde ciddi olmadığını düşünen bu ülkeler arasında İngiltere, Polonya ve Macaristan dışında Ukrayna'ya yakın Orta Avrupa ülkeleri bulunuyor.

TÜRKİYE, TARAFSIZ KONUMUYLA ARABULUCULUKTA ÖNE ÇIKTI

NATO üyesi ülkeler arasında Türkiye, tarafsız konumuyla dikkat çekiyor. Geçen hafta Brüksel'deki NATO zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok sayıda liderle ve yetkiliyle Rusya-Ukrayna savaşını görüşmüştü.

Savaşın başından bu yana arabuluculuk girişimlerini sürdüren Türkiye, bugün ateşkes şartlarını görüşmek üzere İstanbul'da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerini ağırlıyor.

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