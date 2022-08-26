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NATO’da sızıntı krizi: Gizli belgeleri internette sattılar

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Bilgisayar korsanlarının ele geçirip sattığı veriler arasında Ukrayna savaşında kullanılan NATO silahlarının tasarımları da bulunuyor.
NATO’da sızıntı krizi: Gizli belgeleri internette sattılar

NATO, füze üreten bir firmanın gizli askeri bilgiler de içeren verilerinin bir hacker grubu tarafından internet ortamında satılmasıyla ilgili inceleme başlattı.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, hacker’ların ele geçirip sattığı veriler arasında Ukrayna savaşında kullanılan NATO silahlarının tasarımları da var. Avrupa'nın önde gelen silah üreticilerinden biri olan MBDA Füze Sistemleri'nin verilerini ele geçiren ve suç işlediği ifade edilen bilgisayar korsanları, bu bilgileri internet ortamında satılığa çıkardı.

MBDA, verilerinin çalındığını doğruladı ancak gizli askeri belgelerin hiçbirinin kendilerine ait olmadığını duyurdu. Fransa merkezli ve Avrupa genelinde aktif olan şirket, belgelerin gizliliği ihlâl edilmiş harici bir bellekten çalındığını; bilgilerin İtalya'da hacklenmesinden dolayı İtalya makamlarıyla birlikte olayı soruşturduklarını açıkladı.

Soruşturmanın MBDA'nın tedarikçileri üzerine yoğunlaştığı anlaşılıyor.

Bir NATO sözcüsü de “MBDA'dan çalındığı ifade edilen verilerle ilgili iddiaları değerlendiriyoruz. Herhangi bir NATO ağının gizliliğinin ihlâl edildiğine dair bir emare yok” dedi.

İSTİHBARAT BİLGİLERİ YER ALIYOR

Rusça ve İngilizce forumlarda bilgisayar korsanları, 80 GB'lık bu veriyi 15 Bitcoin (Yaklaşık 386 bin TL) karşılığında satıyor. Şimdiye kadar bir alıcının çıktığını da forum üzerinden duyurdular. Çaldıkları verilerin satışı için hazırladıkları reklam metninde, verilerin “kapalı askeri projelerde yer alan şirketlerin çalışanlarıyla ilgili gizli bilgiler” içerdiği; şirketler arası çizim, tasarım, sunum, video ve fotoğraf materyalleri, sözleşme metinleri ve yazışmaların da yer aldığı iddia ediliyor.

Forum kullanıcılarına açık, BBC'nin de gördüğü ancak bağımsız olarak doğrulayamadığı 50 MB'lık kısımda ABD Hava Kuvvetleri'nin 2020 sonunda Estonya ve Baltık ülkelerinde uyguladığı “iletişim istihbaratı” misyonuyla ilgili bazı detaylar yer alıyor.

MBDA Füze Sistemleri, Fransa, İtalya ve İngiltere'de füze sistemleri üzerine çalışan şirketlerin birleşmesiyle Aralık 2001'de kuruldu. 13 bin çalışanı olan şirket geçen yıl 3,5 milyar pound gelir elde ettiğini açıkladı. İngiltere Savunma Bakanlığı, ABD ordusu ve NATO da şirketin müşterileri arasında.

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