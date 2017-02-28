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NATO'dan Dağlık Karabağ açıklaması

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NATO'dan Dağlık Karabağ açıklaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine yönelik saldırılarına ilişkin açıklamasında, sınır hattında şiddetin devam etmesinden dolayı endişe duyduğunu belirterek, "Gerginlikten kaçınmak önemli.

NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG: "CEPHE HATTINDA, BU HAFTA SONU YAŞANANLAR DÂHİL OLMAK ÜZERE, ŞİDDETİN SÜRMESİNDEN DOLAYI ENDİŞELİYİM. GERGİNLİKTEN KAÇINMAK ÖNEMLİ. ÇÜNKÜ BU SORUNUN ASKERİ BİR ÇÖZÜMÜ YOK"

 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine yönelik saldırılarına ilişkin açıklamasında, sınır hattında şiddetin devam etmesinden dolayı endişe duyduğunu belirterek, "Gerginlikten kaçınmak önemli. Çünkü bu sorunun askeri bir çözümü yok." dedi.

Stoltenberg, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ sorununa değindi. Sarkisyan ile NATO ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra Dağlık Karabağ sorununu da görüştüklerini belirten Stoltenberg, "Cephe hattında, bu hafta sonu yaşananlar dâhil olmak üzere, şiddetin sürmesinden dolayı endişeliyim. Gerginlikten kaçınmak önemli. Çünkü bu sorunun askeri bir çözümü yok." dedi.

Hem Ermenistan hem de Azerbeycan'ı müzakere masasına dönmeye ve sorunun barışçıl yollardan çözümü için beraber çalışmaya çağıran Genel Sekreter, NATO olarak, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) konuya ilişkin çabalarını desteklediklerini söyledi.

ERMENİSTAN SALDIRISI

Ermenistan ordusu, 24 Şubat'ta gece saatlerinde tüm cephe boyunca Azerbaycan mevzilerine saldırı düzenlemişti. Cephe hattının Hocavend-Fuzuli yönünde elverişli mevzileri ele geçirmek isteyen Ermenistan ordusu ile Azerbaycan ordusu arasında şiddetli çatışma çıkmıştı. Saldırı Azerbaycan askerlerince önlenmiş, Ermenistan ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştı.

Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ, 8 Mayıs 1992'de Ermeniler tarafından işgal edilmişti. Bölgede, Ermenistan dâhil hiçbir ülkenin tanımadığı sözde bir devlet kurulmuştu.

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