  • BIST 2.053,85
  • Altın 941.013
  • Dolar 14.7521
  • Euro 16.0951
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

NATO’dan Kimyasal Silah Uyarısı: Rusya’nın Planı Olabilir

» »
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 18'inci gününde NATO'dan çok net ve endişe yaratan bir açıklama geldi.
NATO’dan Kimyasal Silah Uyarısı: Rusya’nın Planı Olabilir

Hafta içinde Antalya’ya gelerek temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Alman medyasına konuştu…

Almanya’nın saygın gazetelerinden Welt am Sonntag’a konuşan Stoltenberg, Rusya’nın kimyasal silah kullanabileceğini söyledi. Stoltenberg’in son dönemde Moskova yönetiminin  bazı iddialarını hatırlatarak yaptığı açıklamalar uluslararası kamuoyunda endişe yarattı.

“DİKKATLİ OLMALIYIZ”

Stoltenberg, “Son günlerde Batı’nın laboratuvarlarda kimyasal ve biyolojik silahlar yaptığına dair absürt iddiaları duyuyoruz. Bunlar Kremlin’in yanlış haberleridir. Fakat bu yanlış ithamlar ortaya çıktıkça daha da dikkatli olmalıyız” dedi.

Stoltenberg, “Rusya bu yalanların altını doldurmak için kimyasal silahlarla ilgili plan yapıyor olabilir. Bu bir savaş suçudur” dedi. NATO Genel Sekreteri, Rusya’nın savaşı meşru göstermek için böyle iddialar ortaya attığını da öne sürdü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden Türkiye’ye Çağrı11 Mart 2022 Cuma 16:59
  • Rusya: Ukrayna'daki biyolojik askeri faaliyetler BMGK'de görüşülsün11 Mart 2022 Cuma 14:32
  • Rusya-Ukrayna savaşı… Uydu görüntüleri yayınlandı: Rus askerleri Kiev’den ayrılıyor11 Mart 2022 Cuma 13:31
  • Macaristan Başbakanı: AB Rus gazına yaptırım uygulamayacak11 Mart 2022 Cuma 12:19
  • Ukrayna’daki kadın ve çocuklara ‘canlı kalkan’ uyarısı11 Mart 2022 Cuma 11:41
  • Lavrov’un üvey kızının İngiltere’de lüks yaşamı ortaya çıktı11 Mart 2022 Cuma 11:21
  • Türkiye’deki üçlü zirve Fransa’da kriz yarattı: Macron’u yerden yere vurdu11 Mart 2022 Cuma 10:48
  • Facebook'tan Rusya kararı11 Mart 2022 Cuma 10:31
  • Dnipro kentine hava saldırısı: Bir kişi hayatını kaybetti11 Mart 2022 Cuma 10:10
  • Fransa, 5 Porno Sitesini Yasaklamaya Hazırlanıyor10 Mart 2022 Perşembe 22:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti