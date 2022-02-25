NATO’dan Olağanüstü Zirvede Rusya’ya Uyarı

Zirvenin açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Avrupa kıtasında barışı bozduğunu belirterek şunları söyledi:
* Diplomatik bir çözüm bulmak için tüm çabalarımıza rağmen aylardır uyardığımız şey gerçekleşti. Kasıtlı, soğukkanlı ve uzun zamandır planlanmış saldırının tek sorumluluğu Moskova’ya aittir.
* Rusya’nın saldırılarını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve Rusya’yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna’nın cesur insanlarının yanındayız.
* Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, kendini savunma hakkını ve kendi yolunu seçme hakkını tam olarak destekliyoruz.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.