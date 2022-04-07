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NATO’dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Yıllarca sürebilir, çok daha fazlasına hazırlanmalıyız

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşa yönelik, "Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir. Bu nedenle çok daha fazlasına hazırlanmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.
NATO’dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Yıllarca sürebilir, çok daha fazlasına hazırlanmalıyız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “NATO için önemli olan, müttefiklerinin Ukrayna’ya destek sağlamasıdır. NATO doğrudan çatışmaya dahil olmayacak ve NATO müttefikleri Ukrayna’ya asker göndermeyecek. Ancak aynı zamanda Ukrayna’ya birçok konuda destek sağlıyoruz” dedi.

“Ukrayna’nın deniz ve hava kuvvetlerini destekleyerek caydırıcılık sağlıyoruz” ifadesini kullanan Stoltenberg, “Savaş devam ettiği sürece elbette Ukrayna halkı daha fazla zarar görecek ancak savaşın Ukrayna ötesine tırmanma riski de var. NATO’nun tam olarak odaklandığı şey, bu tırmanmayı önlemek” şeklinde konuştu.

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