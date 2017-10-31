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NATO'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin ulusal kararı

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NATO'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin ulusal kararı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova ve Ankara'nın yaptığı S-400 füze savunma sistemleri sözleşmesni Türkiye'nin ulusal kararı olarak nitelendirdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, "Türkiye'nin Rusya ile S-400 anlaşması imzalayarak aldığı yeni hava savunma imkanların yatırım yapma kararı, bu ülkenin ulusal kararıdır" dedi.

Stoltenberg, daha önce Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alımı hakkında "NATO üyeleri hangi ekipmanı edineceklerine kendileri karar verir" diyerek S-400 sistemini NATO'ya entegre etmek için Türkiye'nin bir talepte bulunmadığını söylemişti.

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