NATO'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin ulusal kararı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, "Türkiye'nin Rusya ile S-400 anlaşması imzalayarak aldığı yeni hava savunma imkanların yatırım yapma kararı, bu ülkenin ulusal kararıdır" dedi.
Stoltenberg, daha önce Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alımı hakkında "NATO üyeleri hangi ekipmanı edineceklerine kendileri karar verir" diyerek S-400 sistemini NATO'ya entegre etmek için Türkiye'nin bir talepte bulunmadığını söylemişti.
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