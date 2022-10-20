  • BIST 3.927,28
  • Altın 976.403
  • Dolar 18.5759
  • Euro 18.2187
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

NATO’dan Türkiye karşıtı plan sinyali

»
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, düzenledikleri ortak basın toplantısında İsveç'in ittifaka üyeliğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
NATO’dan Türkiye karşıtı plan sinyali

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından NATO’ya katılım kararı alan İsveç ve Finlandiya ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, yaptığı açıklamada, İsveç veya Finlandiya’nın ittifakın tam üyesi olmadan önce Rusya veya başka bir düşmanın baskısına maruz kalması durumunda NATO müttefiklerinin harekete geçeceğini söyledi.

Stoltenberg, “İsveç ve Finlandiya herhangi bir baskıya maruz kalırsa müttefiklerin harekete geçmemesi düşünülemez.” dedi.

İSVEÇ’İN YENİ BAŞBAKANI DA KONUŞTU

İsveç’in yeni Başbakanı Kristersson da ‘Yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz, İsveç NATO’nun terörle mücadele faaliyetlerine daha açık bir şekilde dahil olacaktır” dedi.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu açıklamalar, üstü kapalı olarak Türkiye’ye yönelik sinyal olarak yorumlandı.

Öte yandan Türkiye'nin iki ülkenin NATO üyeliğine halen karşı çıkması ile ilgili olarak Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da “Bu güvenlik durumlarında herhangi bir gecikme, Baltık Denizi'nin güvenliği için bir endişe yaratıyor. Biz Macaristan'a da Türkiye'ye de güvenlik açısından çalkantılı bir dönemden geçtiğimizi söyledik ve NATO'nun beşinci maddesi tarafından korunmaya ne kadar erken başlarsak o kadar iyi olur” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • RTÜK'ten TELE1’e 3 gün yayın durdurma cezası19 Ekim 2022 Çarşamba 15:36
  • Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: ''Hodri meydan, seçimlerde çık karşıma''19 Ekim 2022 Çarşamba 15:24
  • Bir seçim anketi daha açıklandı: AK Parti'ye soğuk duş!19 Ekim 2022 Çarşamba 15:19
  • Baş, Amasra'daki maden faciası hakkında konuştu: "Bir tane patron çocuğu ölmez mi? Sürekli yoksul çocuklarına kader, kader, kader. Hep bize bu kader"19 Ekim 2022 Çarşamba 10:23
  • Türkiye'de Art Arda İki Deprem18 Ekim 2022 Salı 16:42
  • Kapadokya'da balon kazası: İki ölü, üç yaralı18 Ekim 2022 Salı 12:26
  • Sınırda çıplak halde bulunan göçmenler dünyanın gündeminde: Tepkiler yükseldi17 Ekim 2022 Pazartesi 23:15
  • Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a tepki…17 Ekim 2022 Pazartesi 21:05
  • Türkiye'de Sigaraya Zam Geldi. KKTC'de Yansıyacak mı?16 Ekim 2022 Pazar 18:04
  • Bozdağ: Amasra'da maden ocağındaki patlama ile ilgili soruşturmayı 5 savcı sürdürüyor16 Ekim 2022 Pazar 17:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti