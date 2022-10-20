NATO’dan Türkiye karşıtı plan sinyali

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, düzenledikleri ortak basın toplantısında İsveç'in ittifaka üyeliğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından NATO’ya katılım kararı alan İsveç ve Finlandiya ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, yaptığı açıklamada, İsveç veya Finlandiya’nın ittifakın tam üyesi olmadan önce Rusya veya başka bir düşmanın baskısına maruz kalması durumunda NATO müttefiklerinin harekete geçeceğini söyledi.

Stoltenberg, “İsveç ve Finlandiya herhangi bir baskıya maruz kalırsa müttefiklerin harekete geçmemesi düşünülemez.” dedi.

İSVEÇ’İN YENİ BAŞBAKANI DA KONUŞTU

İsveç’in yeni Başbakanı Kristersson da ‘Yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz, İsveç NATO’nun terörle mücadele faaliyetlerine daha açık bir şekilde dahil olacaktır” dedi.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu açıklamalar, üstü kapalı olarak Türkiye’ye yönelik sinyal olarak yorumlandı.

Öte yandan Türkiye'nin iki ülkenin NATO üyeliğine halen karşı çıkması ile ilgili olarak Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da “Bu güvenlik durumlarında herhangi bir gecikme, Baltık Denizi'nin güvenliği için bir endişe yaratıyor. Biz Macaristan'a da Türkiye'ye de güvenlik açısından çalkantılı bir dönemden geçtiğimizi söyledik ve NATO'nun beşinci maddesi tarafından korunmaya ne kadar erken başlarsak o kadar iyi olur” dedi.