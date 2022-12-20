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NATO’dan Türkiye ve Yunanistan’a çağrı

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NATO, Yunan savaş uçaklarının Ege'de NATO uçuşunu önleme girişiminin ardından, "Yunanistan ve Türkiye'ye Ege'deki farklılıklarını diplomatik yollar ve müttefik dayanışması ruhu içinde çözmeleri çağrısında bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.
NATO’dan Türkiye ve Yunanistan’a çağrı

NATO’dan bir yetkili, planlı “NATO NEXUS ACE Ege” görevi için yapılan uçuşa Yunan uçaklarının önleme girişimi yapmasıyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye ve Yunanistan’ın değerli müttefikler olduğunu vurgulayan NATO yetkilisi, iki ülkenin NATO’da her gün birlikte çalıştığını, kuvvetlerinin NATO tatbikatlarına birlikte katıldığını hatırlattı.

Akdeniz’in NATO için hayati önem taşıdığını dile getiren NATO yetkilisi, şöyle devam etti:

“Yunanistan ve Türkiye’ye Ege’deki farklılıklarını diplomatik yollar ve müttefik dayanışması ruhu içinde çözmeleri çağrısında bulunuyoruz. NATO, Türkiye ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de olay çıkma riskini düşürmek için çalışacağı bir ayrıştırma mekanizması kurmuştu. Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının Avrupa’da barışı bozduğu bir zamanda müttefiklerin birlikte durmaları daha da önem taşımaktadır.”

“HAVA KUVVETLERİMİZ GEREKLİ KARŞILIĞI VERDİ”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sabah yaptığı açıklamada, Ege’de NATO uçuşunu önlemeye çalışan Yunanistan uçaklarına, Türk Hava Kuvvetlerinin gerekli karşılığı verdiğini bildirmişti.

Açıklamada, dün planlı “NATO NEXUS ACE Ege” görevi için oluşturulan paket kolda, Türk Hava Kuvvetlerine ait 14 adet F-16, bir HİK, bir KC-135 tanker ve bir CASA arama-kurtarma uçağının, NATO’ya ait bir E3-A AWACS uçağı ile uçuş görevi gerçekleştirdiği, bu görev için 24 saat önceden Hava Görev Emri (ATO) çekilerek NATO’daki müttefiklere gerekli bilgilendirmenin yapıldığı aktarılarak, şunlar kaydedilmişti:

“Yunanistan uçakları, bir kez daha NATO uçuşunu önlemeye çalıştı, Hava Kuvvetlerimiz gerekli karşılığı verdi. Paket kol, Ege’nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken, Yunanistan’a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16’lar uçaklarımıza radar kilidi atmak suretiyle taciz etti. Yunanistan’a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen paket koldaki uçaklarımız görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti. Dalaman’dan ve Akhisar’dan kalkan F-16 uçaklarımız da önleme görevi yaparak, Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi. Paket kol uçuşundaki uçaklarımız da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü.” 

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