NATO'dan Türkiye'ye güvence: 'Bir daha yaşanmayacak'

NATO, bir tatbikatta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtirken "Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" açıklamasında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jons Stoltenberg, "NATO yetkilileri soruşturmayı sürdürüyor. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Türkiye bizim çok önemli bir müttefikimizdir. İttifakımıza çok büyük katkılarda bulunmaktadır. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmayacağını söyleyebilirim. dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı bir toplantıda NATO'nun bir tatbikatta kendisini ve Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan olayların gerçekleştiğini açıklamış, Türk askerlerinin tatbikattan çekildiğini açıklamıştı ve şunları özetle şunları söylemişti:

"Dün Norveç'te bir durum oldu. Norveç'te düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Bu tabloda Atatürk'ün resmi ve bir tarafta da şahsımın ismi var. Hedefte bunlar. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz' dediler. Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz."

Daha sonra NATO yetkilisinin edinilen bilgiden, Norveç'te 8-17 Kasım tarihleri arasında yapılan tatbikatın masa başında düzenlenen simülasyonları sırasında iki olay yaşandığı öğrenilmişti.

Buna göre, simülasyonlara ilişkin düzenlemelerin yürütüldüğü Norveç'teki Ortak Harp Merkezi'nde (JWC), ilk olayda simülasyonla ilgili arka plan belgeleri çerçevesinde 'Düşman Liderler Biyografisi' hazırlandı. Ancak hazırlığı yapan ekip teknisyeni Atatürk'ün heykelini bu biyografilerden birine yerleştirdi.

NATO yetkilisinden alınan bilgiye göre, diğer olayda Norveç Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir sivil personel Hollanda'daki karargahta simülasyon çerçevesinde kullanılan sanal bir sohbet mecrasında 'Recep Tayyip Erdoğan' adlı sahte hesap açtı. Norveç ordusuna bağlı personel, sahte hesapla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın simülasyonda 'düşman ülke liderleriyle' yakın ilişki kurduğu ve iş birliği yaptığı mesajını verdi.