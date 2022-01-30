NATO’dan Ukrayna Açıklaması: Birlik Gönderme Planımız Yok

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik NATO ve ABD’nin de müdahaleleriyle iyice tırmanırken, bugün NATO’dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Pazar günü yaptığı açıklamada, NATO’nun olası bir Rus işgali durumunda NATO üyesi olmayan Ukrayna’ya savaş birlikleri gönderme planı olmadığını söyledi.

‘DESTEK SAĞLAMAYA ODAKLIYIZ’

İngiliz BBC Televizyonu’na konuşan Stoltenberg, Rusya’nın işgal etmesi halinde Ukrayna’ya NATO askeri yerleştirip yerleştirmeyeceği sorusuna, “Ukrayna’ya NATO muharebe birlikleri yerleştirme planımız yok… destek sağlamaya odaklanıyoruz” dedi.

Stoltenberg, “NATO üyesi olmakla Ukrayna gibi güçlü ve çok değerli bir ortak olmak arasında fark var. Bunda hiç şüphe yok.” ifadelerinde bulundu.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan da son dakika bir Ukrayna açıklaması geldi. Johnson, Ukrayna’nın Rusya sınırındaki resmin “giderek daha endişe verici” olduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Johnson, “Rusya’yı müzakerelere katılmaya ve pervasız ve feci bir işgalden kaçınmaya çağırmaya devam ediyorum” dedi.