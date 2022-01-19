  • BIST 2.042,08
  • Altın 785.67661
  • Dolar 13.3904
  • Euro 15.1662
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

NATO'dan Ukrayna'ya Destek Mesajı

» »
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek ittifakın desteğini iletti.
NATO'dan Ukrayna'ya Destek Mesajı

Stoltenberg, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Zelenskiy'e "Rusya tehdidi karşısında Ukrayna'ya NATO'nun güçlü desteğini ifade ettiğini" belirten Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Rusya'ya acilen gerginliği düşürmesi çağrısı yaptığını bildirdi.

Jens Stoltenberg, "Rusya ile yeniden diyalog kurmaya hazırız ancak ana ilkelerimizden taviz vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri varlığını artırmasının ardından Batı ile arasında gerginlik artmış, Moskova, ABD ve NATO'ya Avrupa'nın güvenliği hakkında anlaşma önerilerinde bulunmuştu. Rusya ile ABD ve NATO arasında bu konuda geçen hafta yapılan görüşmeler sonuç vermemişti.

Ukrayna'ya karşı saldırgan tutum izleyeceği iddialarını reddeden Rusya, NATO'nun doğuya doğru genişlememesi için garanti verilmesini istiyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM, Depremin Yaşandığı Afganistan'a Yardım Ekibi Gönderdi18 Ocak 2022 Salı 19:14
  • Hong Kong’da 2 Bin Hamster Corona Nedeniyle İtlaf Edilecek18 Ocak 2022 Salı 18:44
  • Çin'de Omicron varyantının yayılmasından endişe ediliyor18 Ocak 2022 Salı 12:39
  • Kuzey Kore'nin dünkü 'taktik güdümlü füze' testleri başarılı oldu18 Ocak 2022 Salı 12:31
  • Meclis sözcüsü açıkladı: Endonezya’nın başkenti taşınıyor18 Ocak 2022 Salı 11:03
  • Lavrov: ABD Ve NATO'dan Güvenlikle İlgili Tekliflere Yanıt Bekliyoruz17 Ocak 2022 Pazartesi 20:50
  • Kuzey Kore Füze Denemelerini Neden Artırdı17 Ocak 2022 Pazartesi 19:23
  • Rusya, Ukrayna Sınırına Balistik Füze Ve Keskin Nişancılar Gönderdi17 Ocak 2022 Pazartesi 18:35
  • Hindistan, Çin'e Karşı S-400 Hava Savunma Sistemini Nisanda Aktif Hale Getirecek17 Ocak 2022 Pazartesi 17:31
  • Çin'de nüfus artış hızı 'son 60 yılın en düşük seviyesine' geriledi17 Ocak 2022 Pazartesi 15:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti