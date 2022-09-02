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NATO'dan yeni 30 Ağustos mesajı

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NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü sosyal medya mesajı ile kutlamıştı. Yunanistan'ın şikayeti üzerine kaldırılan mesaj "değiştirilerek" yeniden paylaşıldı.
NATO'dan yeni 30 Ağustos mesajı

 

Yunanistan'ın tepkisi üzerine kaldırılmıştı. Ankara'nın girişimleriyle NATO'dan geri adım geldi. Müttefik Kara Komutanlığı 30 Ağustos paylaşımını "değiştirerek" yeniden yayımladı.

İlk paylaşım Türkçe, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadesiyle başlamıştı. İngilizce devam eden mesajda, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimize katılıyoruz" ifadeleri yer almıştı.

Paylaşım Yunanistan'da geniş yankı bulmuş, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının resmi şikayeti üzerine kaldırılmıştı.

İkinci paylaşımda ise "Salı günü, Türkiye'nin Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle kutlandığı" hatırlatıldı.

NATO'nun Türkiye'yi ev sahibi olarak gördüğü belirtilen paylaşımda, tüm üyelere İttifaka katkılarından dolayı teşekkür edildi.

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