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NATO’nun 30 Ağustos paylaşımıyla çılgına dönen Yunan hükümeti resmen şikayette bulundu

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NATO’nun resmi sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamasına tepki gösteren Yunan hükümeti, NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg’e resmi şikayette bulundu.
NATO’nun 30 Ağustos paylaşımıyla çılgına dönen Yunan hükümeti resmen şikayette bulundu

NATO'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle dün resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Yunanistan'da tepkilere yol açarken Yunan hükümeti de harekete geçti.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, dün resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamıştı. Paylaşımda, “Zafer bayramınız kutlu olsun. Bugün Türkiye'nin bağımsızlığının 100'üncü yılı. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve bu Zafer Bayramı'nı onlarla kutluyoruz” denilmişti.

Yunan medyası, “NATO bombası” diyerek paylaşımı “akıl almaz” olarak yorumladı.

Yunan medyası ise bu paylaşıma tepki göstermişti. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea, “Akıl almaz paylaşım. NATO bombaladı: Türkiye'nin 1922'de Yunanistan karşısında aldığı zaferi kutladılar” başlığını atmıştı.

Kathimerini gazetesinin haberine göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin NATO daimi temsilcisinin Genel Sekreter Jens Stoltenberg'e hitaben resmi şikayette bulunduğunu duyurdu. Bakanlık açıklamasında, askeri ittifakın mesajı “kabul edilemez bir adım” olarak nitelendi.

Yunan ordusunun da NATO’ya bağlı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı’na şikayette bulunacağı bildirildi.

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