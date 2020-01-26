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Natura 2000 Programı Dahilindeki Paralimni Göletinde Su Kaybı Yaşanıyor

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Natura 2000 Programı Dahilindeki Paralimni Göletinde Su Kaybı Yaşanıyor
Natura 2000 Programı Dahilindeki Paralimni Göletinde Su Kaybı Yaşanıyor

Yok olma tehdidi altında bulunan endemik “natrix natrix cypriaca” türü yılanın ve kuşların yaşam alanı olan ve Natura 2020 programıyla koruma altına alınan Paralimni göletinin son dönemde su kaybı yaşadığı haber verildi.

Fileleftheros’ta yer alan habere göre, göletteki suyun, önündeki setin bilinmeyen bir sebeple kaldırılması nedeniyle kaybedilmekte olduğu şikayetinde bulunan Kuş Kulübü, yaban hayvanlarının üreme döneminde cereyan eden bu vakanın, gölet bölgesindeki kontrolsüz yapılaşma baskısıyla daha önce de yaşandığını hatırlattı.

Kuş Kulübü, Paralimni göletinin, kuşların ve türü yok olma tehdidi altında bulunan endemik “natrix natrix cypriaca” su yılanının yaşam alanı olduğuna dikkat çekerek, Rum Yönetimi’nden, koruma alanlarının doğru yönetilmesindeki boşlukları gidermesini ve Paralimni göletindeki su kaybının derhal durdurulması için önlem almasını istedi.

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