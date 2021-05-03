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“Natural Product Communications” son sayısını YDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başer’in 70'inci yaş gününe ithaf etti

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ABD'nin önemli bilim dergilerinden “Natural Product Communications” son sayısını Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Can Başer’in 70'inci yaş gününe ithaf etti.
“Natural Product Communications” son sayısını YDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başer’in 70'inci yaş gününe ithaf etti

ABD'nin önemli bilim dergilerinden “Natural Product Communications” son sayısını Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Can Başer’in 70'inci yaş gününe ithaf etti.

ABD'nin önemli bilim dergileri arasında yer alan Natural Product Communications, hazırladığı özel sayısını Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Can Başer’in 70'inci yaş gününe ithaf ederek yayınladı.

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Kasım 2020’de ABD Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde de yer alan Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, imza attığı araştırmalar, makaleler ve kitaplarla alanının önemli bilimi insanları arasında yer alıyor. Prof. Dr. Başer, kariyeri boyunca dünyanın en fazla atıf alan 160 bin bilim insanının sıralandığı listede, KKTC’de 1’inci, Kıbrıs genelinde 5’inci, Türkiye'de ise 20’inci sırada yer almıştı.

Natural Product Communications: “Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, saygın bir disiplinlerarası yaşam bilimcisidir.”

Natural Product Communications, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer'in 70. doğum gününe ithaf ettikleri sayılarının özel temalı bir koleksiyon sayısı olduğuna vurgu yaptı. Dergi, “Akademik, endüstriyel ve sosyo-ekonomik  alanlarda yarım asırlık etkiye sahip Prof. Dr. Başer, özellikle uçucu yağlar ve uçucu doğal ürünlerde geniş bir uygulama ile en iyi bilimsel itibara sahip, yüksek atıfta bulunulan, saygın bir disiplinlerarası yaşam bilimcisidir” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer: “Beni bu onurla taltif ettikleri için teşekkür ederim.”

Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer ise “Natural Product Communications dergisinin özel sayısını 70’inci yaş günüm onuruna atfetmelerinden dolayı, derginin editör ve yazarlarına şükran borçluyum. Beni bu onurla taltif ettikleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. natural-product-communications.jpg

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