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'Nauka' modülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla bağlandı

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Araç, UUİ'nin diğer Rus modülü Zvezda'ya otomatik olarak bağlandı.
'Nauka' modülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla bağlandı

Araç, UUİ'nin diğer Rus modülü Zvezda'ya otomatik olarak bağlandı.

Sputnik'in aktardığına göre, 'Nauka', son 11 yılda UUİ'ye gönderilen ilk Rus modülü oldu. En son 2010'da 'Rassvet' adlı küçük araştırma modülü gönderilmişti.

'Nauka' modülü, kozmonotların hayatını daha da rahat yapmak için geliştirildi. Modülde, UUİ'nin Rusya bölümünde üçüncü olacak kamara bulunuyor. Bugüne kadar 3 Rus kozmonottan biri ABD bölümünde gecelemek zorunda kalıyordu. Modülde ayrıca, 'Zvezda'dakine ek ikinci tuvalet bulunuyor.

Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) verdiği bilgiye göre 'Nauka', istasyonun en ağır Rus modülü olacak. İstasyonun en ağır modülü, Japonya'ya ait 'Kibo' iki bölümden oluşuyor.

Roscosmos’un açıklamasında, kenetlenme gerçekleştikten yaklaşık 3 saat sonra, kozmonot Oleg Novitskiy ve Petr Dubrov’un ‘Nauka’ya girerek kargoyu boşaltacağı belirtiliyor.

Modülün istasyona entegrasyonu 6-7 ay sürecek, bunun için 10 kez uzay yürüyüşü yapılacak.

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