  • BIST 1.522,040
  • Altın 550,02
  • Dolar 9,5896
  • Euro 11,1139
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Nautıcal Geo İkinci Kez Sefere Çıktı

» »
Nautıcal Geo İkinci Kez Sefere Çıktı
Nautıcal Geo İkinci Kez Sefere Çıktı

 Rum yönetiminin, EastMed doğal gaz boru hattı projesi için bilimsel araştırma yapmak üzere tuttuğu “Nautical Geo” isimli geminin dün Limasol’un güneyine “yelken açtığı”, geminin son on günde ikinci araştırma seferine başlayacağı bildirildi.
 

Fileleftheros “Nautical Geo Araştırmaya Çıktı… Türkiye’den Yunanistan’a Karşı Savaş Naraları” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin, Nautical Geo’nun çalışmaları için 10 Kasım gece yarısına kadar süreli yeni bir Navtex yayımladığını belirtti.
 

Araştırma gemisinin Türk kıta sahanlığına girmeye çalışması üzerine Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı unsurlar tarafından engellendiği, bu nedenle günlerce Larnaka Limanı’nda demirli kaldığı hatırlatılan haberde “aynı zamanda Türkiye Yunanistan’a karşı savaş naraları atıyor” iddiasında bulunuldu.  
 

Gazete bu iddiasını desteklemek için, “Türkiye’nin bölgesindeki jeopolitik üstünlüğünü” vurgulayan video ve Yeni Şafak gazetesinin, “Ege’deki dengeleri değiştiren” yerli silah ve araçlara dair haberinin satırbaşlarını aktardı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sergidis: “Kayıp Yakınları 47 Yıldır Bekliyor”30 Ekim 2021 Cumartesi 16:51
  • Trafik Kamera Cezaları İçin Kıbrıslı Türklere Özel Liste30 Ekim 2021 Cumartesi 16:18
  • Baf’ta 64 Yaşındaki Bir Rus’a Ait 70 Bin Euro Çalındı30 Ekim 2021 Cumartesi 15:12
  • Güney Kıbrıs AB’nin “Tarladan Sofraya Stratejisi” ni Benimseyecek30 Ekim 2021 Cumartesi 14:56
  • Fırst Lady’nin Akrabası Daimi Memur Oldu30 Ekim 2021 Cumartesi 14:31
  • AKEL’den "Artık Yeter" mitingi30 Ekim 2021 Cumartesi 11:58
  • Güneyde Bankacılık Sistemindeki Mevduatlarda Artış Sürüyor29 Ekim 2021 Cuma 14:23
  • Larnaka’da 6 kiloya yakın Hint keneviri türü uyuşturucu ele geçirildi29 Ekim 2021 Cuma 12:55
  • Çalınan yüksek miktarda mermi ve fişeklerin akıbetleri bilinmiyor29 Ekim 2021 Cuma 12:34
  • Güney Kıbrıs Başkanlık Sarayı önünde "Artık Yeter" mitingi29 Ekim 2021 Cuma 12:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti