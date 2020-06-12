Nava Diskosundaki Kalabalık Güney Kıbrıs’ı Karıştırdı

Protara’da bulunan Nava adlı diskoda, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki yasaklara rağmen geçtiğimiz günlerde çok sayıda insanın toplanıp eğlendiği ve Güney Kıbrıs’taki siyasi ortamın bu durum nedeniyle gerildiği bildirildi.

Alithia gazetesi “Nava Yüzünden Her Şey Alt Üst” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, hükümet ile muhalefetin bu konu yüzünden birbirine girdiğini ve karşılıklı suçlamalar yapıldığını; bugün de Meclisi Hukuk Komitesi’nin yasakları ihlal edenler için ağır cezalar uygulanmasını öngören yasa tasarısını görüşmek üzere toplanacağını yazdı.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de, disiplinsizlikle mücadele edilmesi için sert talimatlar verdiği belirtildi.