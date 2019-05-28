Navigasyona Roma yerine 'Rom' yazınca kendini başka ülkede buldu

81 yaşındaki sürücü İngiltere’nin Newcastle kentinden İtalya’nın başkenti Roma’ya gitmek için yola çıktı.
Navigasyona Roma yerine Rom yazınca kendini Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Rom kasabasında buldu.
Tek bir hatasının bedeli 900 kilometrelik yolculuk oldu.
İtalyan vatandaşı olan adamın New Castle’dan Rom’a yaptığı yolculuk boyunca yanlış rotada olduğunu fark etmediği, navigasyonun varış noktasına geldiniz uyarısı sırasında etrafında Roma’ya benzer hiçbir tarihi bina görmeyince şaşkınlık geçirdiği belirtiliyor.
İngiliz basını adam şaşkınlıktan el frenini çekmeyi unutarak aracından indi.
Araç ise Rom yazan tabelaya çarparak durabildi.
81 yaşındaki sürücü araç kayarken açık kalan kapı nedeniyle yere düşüp hafif yaralandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.