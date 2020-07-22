NAVTEX kararı sonrası sosyal medyada adeta Türk-Yunan savaşı çıktı!

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında, Türkiye'nin Meis adasının güneyi ve doğusunda NAVTEX ilan etmesi sonrası sosyal medyada açılan #Τουρκια hastagına yorum yağdı.
Türkiye'nin Navtex kararı sonrasında Yunanistan tarafından içi boş tehditler gelmişti. Navtex ilanı, Türkiye tarafından Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini belirtmek için yapıldı.
Türkiye'nin kararı sonrası Yunanistan makamları savaş çığırtkanlığı yaparken, konu sosyal medyaya da yansıdı. Twitter'da açılan #Τουρκια hastagına yorum yağdı.
Türk ve Yunanlıların yanı sıra pekçok milleten açılan taga büyük ilgi gösterildi. Türkiye'ye destek mesajları yağarken, Yunan olmayan bazı kişiler de Yunanistan'ı destekleyen mesajlar attı.
Çok Güzel. 9,4/10 #Τουρκια pic.twitter.com/wShWd3vhG5— Φωνή Λογικής (@fwnhlogikhs) July 21, 2020
Navtex nedir?
Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
İşte bazı twittler;
Edirne ilçeleri :
1. Merkez
2. Enez
3. Havsa
4. İpsala
5. Keşan
6. Lalapaşa
7. Meriç
8. Süloğlu
9. Uzunköprü
10. #yunanistan
Direk Edirne valiliğine bağlarız. 400 sene bir valiyle yönettik yine aynısını yaparız.
#NAVTEX Böyle bir anımız var birde :) Siz kimsiniz :) Gidin tabak çanak kırın siz . pic.twitter.com/biLYum1vyb— Ahmet (@Vtn_Tr) July 21, 2020
#NAVTEX ilan ettigimiz
Rodos Meis arası
Mavi vatan dediğimiz kıta sahanlık bölgemiz
Bakmayin Yunan'ın hönkürmesine
Sadece 6 mil karasularda hakkı vardır
Gerisi tırtt
Hakkımız olanı söke söke alıyoruz
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