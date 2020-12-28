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Naxos, Kemal Belevi’nin İkinci Albümünü Yayınlayacak

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Dünyanın en büyük ve önemli klasik müzik yayıncısı Naxos, Kıbrıslı Türkmüzisyen Kemal Belevi nin bestelerini yayınlamaya devam ediyor
Naxos, Kemal Belevi’nin İkinci Albümünü Yayınlayacak

Dünyanın en büyük ve önemli klasik müzik yayıncısı Naxos, Kıbrıslı Türkmüzisyen Kemal Belevi nin bestelerini yayınlamaya devam ediyor. Naxos tarafından yayınlananan ilk Belevi CD’si ‘Guitar Duos of Kemal Belevi, Duo Tandem tarafından yorumlanmış ve geçtiğimiz Mayıs ayında  dünya piyasalarına sunulmuştu. Dünyaca ünlü müzik eleştirmenlerinden çok güzel yorumlar alan ve klasik müzik satış listelerinde üst sıralara çıkan bu albümden sonra Naxos, Kemal Belevi’nin bu kez gitar ve keman için bestelediği eserlerden oluşacak yeni bir CD yayınlamaya karar verdi.

Bu CD deki eserler İtalyan ikili ‘Silvia ve Livio Grasso kardeşler tarafından yorumlanacak. Naxos’la yapılan anlaşmaya göre sanatçılar eserleri, Haziran 2021 ayında, Torino şehri yakınlarında eski bir manastırda kayıt edecek. CD nin 2022 yılı başında tüm dünya piyasayalarında satışa sunulması planlanıyor.  Bu albümde bestecinin etkilendiği değişik kültürleri yansıtan eserler yanında Kıbrıstan da esinlenmiş eserler yer alacak.

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