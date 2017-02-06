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Nazar boncuğu hakkında bu gerçeği biliyor muydunuz?

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Nazar boncuğu hakkında bu gerçeği biliyor muydunuz?
Hemen hemen her evde bulunan , alışılagelmiş bir batıl inanç nazar boncuğunun bizler için çağrışımı nedir?

Ev aksesuarından , takıya kadar kullanılan nazar boncuğunun tılsımını sizin için araştırdık. Nazar boncuğu, kötü gözden korunmak amacıyla , görünen bir yere iliştirilip kullanılır. Tarihler boyunca, bir çok kültürde ve inançta göz figürü ile kötülükleri savan güçlü bir tılsım olarak bilinmektedir. İnsan gözü iyi ya da kötü şekilde de bakarak karşısındakine istemeden ya da isteyerek kem göz ile zarar verebilir. Nazar boncuğu inancı İslamiyet öncesi Türk geleneklerinden olup, bu inanç günümüze dek gelmiştir.

NASIL KULLANILMALIDIR?

Görünebilecek yerlerde kullanılması gerektiği için , aksesuarlarda rahatlıkla kullanılabilir. Ev ve bahçede kullanımda pencere, kapı ve duvar süsü olarak kullanabilirsiniz, Asılarak kullanılması gerekmektedir. Demir ya da metal bir madde yanında olmamalıdır. İp ile kullanılmalıdır.

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