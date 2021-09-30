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Nazi kampı sekreteri 96 yaşında hakim karşısında

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Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden 76 yıl sonra Nazi rejimi döneminde işlenen suçlarla ilgili bir dava daha başlıyor.
Nazi kampı sekreteri 96 yaşında hakim karşısında

 

Nazi işgali altındaki Polonya topraklarında bulunan Stutthof Toplama Kampı'nda sekreter olarak görev yapan Irmgard F., 11 bin kişinin ölümüne yardım ve yataklık suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor. Kampta çalıştığı yıllarda 18-19 yaşında olan ve günümüzde Hamburg kentindeki bir yaşlılar yurdunda yaşayan F., son yıllarda Nazi suçlarıyla ilgili yargılanan az sayıdaki kadından biri.

96 yaşındaki F., Stutthof toplama kampında Haziran 1943-Nisan 1945 döneminde kamp komutanının sekreteri olarak esirlerin sistematik bir şekilde öldürülmesine yardımla suçlanıyor.

65 bin kişi katledilmişti

Polonya'nın Gdansk kenti yakınlarındaki kampta, aralarında Yahudi esirlerin yanı sıra Polonyalı partizanlar ve Sovyet savaş esirlerinin de bulunduğu yaklaşık 65 bin kişi katledilmişti.

Davaya taraf olan Yahudi Soykırımından hayatta kalanların avukatı Christoph Rueckel, F.'nin kamp komutanının tüm yazışmalarını gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Tüm sürgün ve infaz emirlerini kendisi kağıda geçiriyor, tüm mesajlar kendisi tarafından gönderiliyordu" dedi.

Karar Haziran'da bekleniyor

Davayı gören mahkeme, Şubat ayında F.'nin sağlık durumunun yargılanmaya müsait olduğuna karar vermişti. Ancak yine de sanığın yaşı nedeniyle duruşmaların kısa tutulacağı, bu nedenle 26 duruşmanın planlandığı davada kararın açıklanmasının 2022 yılı Haziran ayını bulacağı belirtiliyor.    

Son olarak Nazi dönemindeki milis güçlerinden Koruma Timi (SS) mensubu Bruno D. 93 yaşında yargıç karşısına çıkarak Temmuz ayında iki yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak cezası ertelenmişti.

Bir hafta önce de Berlin yakınlarındaki Neurippin kampında gardiyanlık yapan 100 yaşındaki bir kişinin davası başlamıştı.

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