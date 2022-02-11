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Nazilerin 80 yıl önce çaldığı tablo sahibine iade edildi

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Nazilerin 80 yıl önce çaldığı tablo sahibine iade edildi
Nazilerin 80 yıl önce çaldığı tablo sahibine iade edildi

1913 tarihli, Alman ressam Lovis Corinth imzalı ‘Flowers’ (Çiçekler) savaş bittikten altı yıl sonra, 1951 yılında sahiplerine ulaşılamadığı için müzeye verildi.

2008 yılında Brüksel’de, altı müzeyi bünyesinde barındıran kurum, yağmalandığı düşünülen, sahiplerine ulaştırmak istediği 27 eseri listeledi.

İade edilen eserin sahibi Almanya vatandaşı Yahudi çift Gustav ve Emma Mayer’in varislerinin avukatı 2016’da müzeyle iletişim kurdu.

1938 yılında Almanya’dan kaçıp Belçika’ya giden Mayer çiftinin 30 tablosu vardı. Brüksel’de kaldıkları 14 ayda tabloların hepsini bir depoda tuttular. Çift Ağustos 1939’da Belçika’dan ayrılıp Britanya’ya gitti ve Bournemouth’a yerleşti. Ancak tablolar Belçika’da kaldı. 80’lerindeki Gustav Mayer 1940 yılında eşi Emma ise 1944 yılında hayatını kaybetti.

Varisleri, Mayer çiftinin savaş öncesinde sahip olduğu 30 tablodan sadece ‘Flowers’ın izi bulabildi. Avukatları, Britanya, ABD ve Güney Afrika’da yaşayan dokuz varisin tabloyu nasıl değerlendirecekleri, ne yapacakları konusunda henüz karar almadıklarını söyledi.

Tablo, Belçika’nın müzelerden sorumlu devlet bakanı Thomas Dermine tarafından avukata teslim edildi. Dermine, bu iade süreci için, “On yıllarca sonra bile olsa adalet yerini bulabiliyor bunu gördük” dedi.

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