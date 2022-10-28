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Nazım Çavuşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Nazım Çavuşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı, Kıbrıs Türk halkının en büyük güvence kaynağı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu mesajında, “Türk milletinin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bu zaferi Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 99. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu mesajında, “Her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen, Türk milletinin bağımsızlığına kavuşabilmek için inanç ve kararlılıkla giriştiği Kurtuluş Savaşı, her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle sonuçlanmış ve bu büyük zaferin sonucunda, geçmişe gururla, geleceğe ise güvenle bakmamızı sağlayacak güçlü bir ülke ve Cumhuriyet Türk milletine armağan edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Bugün, güçlü yapısıyla bulunduğu coğrafyada etkin ve aktif bir role sahip Türkiye Cumhuriyetinin, hem bölge ve dünya barışının sağlanmasında önemli bir rol üstlendiğini hem de Kıbrıs Türkü için en büyük güvence kaynağı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Bizler de Kıbrıs Türk halkı olarak, Anavatanımızdan aldığımız güç ve destek ile birlikte her alanda çalışmaya devam ederek, 100. yıl yürüyüşünde Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Çavuşoğlu, “Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum.” ifadelerini kullandı.

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