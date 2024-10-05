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Nazım Çavuşoğlu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutladı

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Öğretmenlik bilgi aktarmakla sınırlı kalmayan, insanlığın yarınlarını inşa eden kutsal bir görevdir" ifadelerini kullandı.
Nazım Çavuşoğlu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğretmenliğin bilgi aktarmakla sınırlı kalmayan, insanlığın yarınlarını inşa eden kutsal bir görev olduğunu vurguladı.

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Çavuşoğlu, öğretmenliğin toplumun her alanında değişimi, ilerlemeyi ve aydınlık bir geleceği şekillendiren temel unsurlardan biri olduğunu ifade etti.

1966 yılında ILO ve UNESCO tarafından kabul edilen Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı'nın  öğretmenlerin evrensel anlamda ne denli değerli ve saygın bir rol üstlendiklerini bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Dünya Öğretmenler Günü'nün öğretmenlerin toplumsal yaşamdaki vazgeçilmez rolünü hatırlatmak ve onlara olan minnettarlıklarını dile getirmek için bir fırsat  olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili öğretmenlerimiz, sizler sadece bilgi paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarına dokunarak onların birey olarak gelişmelerine rehberlik ediyorsunuz. Her gün karşılaştığınız zorluklara rağmen, değişen dünyaya ayak uydurarak, geleceğimizin liderlerini, bilim insanlarını ve sanatçılarını yetiştirmek için fedakârca çalışıyorsunuz. Üstlendiğiniz bu önemli görevin ne denli anlamlı ve kutsal olduğunun bilincindeyiz.

Dünya Öğretmenler Günü, öğretmenlerimizin toplumsal yaşamımızdaki vazgeçilmez rolünü hatırlatmak ve onlara olan minnettarlığımızı dile getirmek için bir fırsat sunmaktadır. Gelecek nesilleri şekillendiren bu kıymetli mesleği icra eden tüm öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, her birinize saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

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