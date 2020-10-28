Nazım Çavuşoğlu başkanlık manifestosunu açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı, UBP Genel Başkan adayı Nazım Çavuşoğlu, basınla bir araya geldiği toplantıda manifestosunu açıkladı. Manifestosunu genel hatlarıyla anlatan Çavuşoğlu, daha sonra basın mensuplarının sorularına yanıt vererek hem manifestonun ayrıntılarına girdi, hem de gündemle ilgili değerlendirmede bulundu.

UBP’nin bugüne kadar kendine verdiği tüm görevleri başarıyla yerine getiren biri olarak, ciddi, güvenilir ve kriz çözen bir bakan olarak anıldığına vurgu yapan Nazım Çavuşoğlu, UBP liderinin de bu özelliklere uygun biri olması gerektiğinin altını çizerek tüm bu özelliklerin kendisinde var olduğunu kaydetti.

Tüm siyasi hayatı boyunca Ulusal Birlik Partisi’nin ilkelerini savunan ve doğru yoldan ayrılmamasına destek veren kişi olarak biriktirdiği tecrübe ve sadakatle Parti Genel Başkanı olmaya hazır olduğunun altını çizen Nazım Çavuşoğlu, “Genel Başkanlık döneminde konuşan değil daha çok icraatlarımla anılan bir başkan olmayı hedefliyorum” diyerek tek derdinin UBP ve ülkeye hizmet olduğuna vurgu yaptı.

“Devlet yönetimi ciddiyet ister, sizin katkılarınızla başaracağız”

UBP üyelerine mesaj göderdiği manifestosunda; devlet yönetiminin ciddiyet, disiplin, cesaretle krizleri çözme istediğine dikkat çekerek, “Sizin de katkılarınızla devlet yönetimine talibim... Hepbirlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının refah seviyesinin artırılmasının ana hedefi olduğunu vurgulayan Nazım Çavuşoğlu, bunun için sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının ve istikrarlı büyümesinin sağlanması gerektiğini kaydetti. Bu bilinçle UBP’ye liderlik etmekte kararlı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, istihdamı artırmak, sağlanan mali disiplini sürdürülebilir kılmak ve bunun nasıl yapacağını iyi bilen ekonomiyi yaratmanın elzem olduğunu vurguladı.

“Dışa bağımlılığı azaltmak, yurt içi tasarrufları artırmak, tasarrufların yatırıma dönüşmesini sağlamak ve böylece makroekonomik istikrarı güçlendirmek gençlere bırakacağımız en önemli mirastır” diyen Çavuşoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği maddi ve teknik destek önemlidir. Ülkemizde hedeflerimize ulaşmak adına yürütülen programların Türkiye gibi dünyada örnek alınan bir ülkenin desteğiyle ilerlemesi, hedeflenen amaca daha da kısa bir süre içinde ulaşılmanın da garantisi niteliğindedir” değerlendirmesinde bulundu.

Manifestodaki hedefler

Stratejilerini anlattıktan sonra her alanla ilgili projelerine de manifestosunda yer veren Nazım Çavuşoğlu, çevre dostu ekonomik kalınma, nitelikli ve çağdaş bir eğitim sistemi uygulamak, bayındırlık ve ulaştırma alanında güçlendirilmiş altyapı, tarım ve hayvancılıkta reforum, kooperatifçiliğin geliştirilmesi, sağlık altyapısının güçlendirilmesi, adanın geleceği olan bilişim eğitimin yoğunlaştırılması, pandemiden olumsuz etkilenen turizmin ayağa kalkması için alternatif turizm modellerinin hayata geçirilmesi, Maraş açılımının istikrar ve barışın sembolü olacak şekilde ileri götürülmesiyle ilgili yapacaklarına ayrıntılı yer verdi.