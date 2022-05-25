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Nazım Çavuşoğlu.. ' Eğitim Bakanlığı'nın ek bütçeye ihtiyacı var! '

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı'nın 200 milyon TL ek bütçeye ihtiyacı olduğunu söyledi.
Nazım Çavuşoğlu.. ' Eğitim Bakanlığı'nın ek bütçeye ihtiyacı var! '

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa katıldı.

Çavuşoğlu, “Okullarda artan sürekli bir öğrenci potansiyelimiz var. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 200 milyon TL gibi bir ek bütçeye ihtiyacı var. Din derslerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetim ve kontrolünde yapılmasını savunuyorum” dedi.

“Hükümetin ömrü hizmet yapabilirse uzun olacak"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

“Ülkemizde ekonomik yapımızın zedelenmiş olması bizi çok üzmekte ve sıkıntı yaratmaktadır. Nerdeyse insanlar aç kalmasın diye çadır kurmamız gerek diye endişelerim var. Hükümetin ömrü hizmet yapabilirse uzun olacak. CTP hükümetin hangi tarafını onayladı ki onun söylediğini ben onaylayacağım. Hükümet meşrudur. Onların söylediği tamamen siyasidir. Meclisteki tüm vekillere de bir mesajımız olsun hoşgörü, samimiyet, ülkemiz için çalışma prensibinden hiç ayrılmayalım.”

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