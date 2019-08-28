Nazım Çavuşoğlu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen sergilerin açılışını yaptı

“Özbekistan Sanatçıları Sergisi” ve “Kazakistan Sanatçıları Sergisi” ile Kazakistanlı Ressam Orazbek Yessenbayev’in kişisel sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı

Özbekistanlı 4 Ressam ile Kazakistanlı 5 Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı özel olarak hazırladığı ve toplamda 70 eserden oluşan “Özbekistan Sanatçıları Sergisi” ve “Kazakistan Sanatçıları Sergisi” ile Kazakistanlı Ressam Orazbek Yessenbayev’in 70 eserinden oluşan Kişisel Sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan 3 ayrı serginin açılışına, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Özbekistanlı Sanatçılar adına Ortikboy Kazakov, Kazakistanlı Sanatçılar adına Andrey Orazbayev, kişisel sergisi açılan Kazakistanlı Sanatçı Orazbek Yessenbayev ile Milli eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.

Üniversitenin Çalışmalarından Bahsedildi…

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 40 yıldır bu coğrafyada eğitim, bilim, sağlık, inovasyon ve sanat denildiğinde akla Yakın Doğu Üniversitesinin geldiğini ifade ederek dünya üniversiteleri ile yarıştıklarını ve dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesinin çalışmaları ve olanaklarından söz eden Prof. Dr. Şanlıdağ, şunları anlattı: “2-102 yaş arası bireyler için üniversite eğitimi stratejimize uygun olarak, formal üniversite eğitimine devam eden Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitelerine ek olarak 2018-2019 Öğretim Döneminde 60 yaş üzeri bireyler için “+60 Yaş Tazelenme Üniversitesi’ni” hayata geçirdik. Haziran ayında ise Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesi olan “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi” eğitim-öğretim hayatına başladı. Sayıları 60’ın üzerinde olan Öğrenci kulüplerimiz aracılığıyla tüm dünya ile staj ve araştırma değişim programlarını sürdürmekteyiz. Bu yaz dönemi içerisinde 22 Ülkeden 61 öğrenci kampüsümüzde bu değişim programları sayesinde bulundu. Erasmus Programı kapsamında Litvanya’ya 2 öğrencimizi gönderdik. Güz dönemi içerisinde ise akademisyen değişimini başlatacağız. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Diş Hekimliği Hastanesi ve Hayvan Hastanesi’yle birlikte Girne Üniversitesi Dr Suat Günsel Hastanesi ve Diş Hastanesi dahil olmak üzere 5 hastane ile toplumumuza dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmaktayız. 20 Fakülte, 6 Enstitü, 33 Araştırma ve uygulama merkezi, 104 araştırma ve uygulama laboratuarı ile “Bilim Üreten Kampüs” misyonuyla son üç yılda kendi öz kaynaklarımızla desteklediğimiz BAP tarafından 380 araştırma projesi kabul edilmiş ve bunların 120’si tamamlandı. CERN projesine Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC olarak dahil olmak üzere çalışmalarımızı başlattık. RA-25 ve RA-27 güneş enerjili araba projesi, Robotik Futbol Takımı, Teknoloji Transfer Ofisi NERITA ve sanatta Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi ile tüm Türki Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarıyla, Türkiye’yi Kıbrıs’ta bir “Sanat Köprüsü”yle buluşturuyoruz.”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Türk Bütünlüğünü Sağlıyor…

Özbekistanlı Sanatçılar adına konuşan Ortikboy Kazakov ise, “Yirmi birinci yüzyılda, çok az insanı gökdelenlerle, arabalarla, teknolojilerle ile şaşırtabilirsiniz, ancak sanatla insanları fazlası ile şaşırtmak mümkün oluyor çünkü sanat değişir ve gelişir. Bu salonda sergilenen eserler uzun yılların deneyimlerini, felsefi yansımalarını, enerji titreşimlerinin arayışlarını, şahısların ve bir bütün olarak halkımızın manevi ve maddi dünyasının deneyimlerini içermektedir. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında olan bu sergi Türk halklarının kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirmekten daha ziyade onların bütünlüğünü sağlıyor. Eminiz ki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Türk halklarının tarihini, geleneklerini ve kültürünü araştırmaya dönük bir merkeze yol açacaktır. Dr. Suat Günsel tarafından başlatılan bu yolunun misyonuna ve amacına katkı sağlayacağımız için çok mutluluk ve gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Dünyada İlk ve Tektir…

Kazakistanlı Sanatçılar adına düşüncelerini aktaran Andrey Orazbayev de, hayatlarının en önemli anılarından birini heyecanla yaşadıklarını ifade etti. Orazbayev, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin bir parçası olma fırsatını sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Dr. Suat Günsel’in Türk dünyasının kültürünü ve ruhunu canlandırmak üzere yaptığı her adımını takdir eder buna destek vermekten mutluluk duyarız. Türk dünyasının sanat ve kültürünü bir çatı altında barındıracak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi dünyada ilk ve tektir. Bu amaca dönük çalışan ve çaba gösteren herkese sağlık, sönmeyen enerji ve başarılar dilerim” dedi.

Mutluluğunu Dile Getirdi…

Kazakistanlı Sanatçı Orazbek Yessenbayev ise “Sizi kişisel sergimin açılışında görmekten mutluluk duyarım. Öncelikle Dr. Suat Günsel'e davet ettiği ve bu fırsatı bizlere sunduğu için teşekkür ediyorum. Desteğiniz, ilginiz, sıcak karşılama ve dostluluk dolu atmosfer için sonsuz şükranlarımı ve saygılarımı sunmak isterim” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: “ Duygu ve Düşüncelerimiz Suat Hocanın Vizyonu İle Bezendi…”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da sergi açılışında yaptığı konuşmada, sanatçıların duyguları, düşüncelerinin tuvallere yansıdığını ifade ederek sanatçıların iç duygularını yorumlamak ve buraya yansıttıkları duyguları anlamaya çalışmanın izleyicilere düştüğünü söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu topraklarda bir devlet olarak dünyaya açılsın diye kurulduğunu ve bunun için emek harcandığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Ne mutlu bize ki dikmenin bu tepelerinde kurulan Yakın Doğu Üniversitesi ile bu vizyonu ortaya koyan Suat Hoca bunu başardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dışa açılımını sağlarken burada yetişen öğrencilerin yurt dışına gitmesini, yurt dışından insanların da Yakın Doğu Üniversitesinde bir şeyleri en yüksek seviyede eğitim alabileceği bir üniversite yarattı. Dolaysıyla bu açıdan mutluyuz ve bu büyük düşünceyi selamlıyoruz. Bizim de tuvalimiz Suat Hoca’dır. Bizim de duygu ve düşüncülerimiz onun vizyonuna bezendi. Bütün bu duygularla Herbayrum, sanat galerisi, müzeleri ve birçok çalışmasıyla insanlığa hizmet etmeye devam edecektir. Barış, sevgi ve saygı tohumlarını dünyaya atmaya devam ederken bunun merkezi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacaktır. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Gümüş Anahtar Onur Ödülü ile Uluğ Beg Ödülü Takdim Edildi…

Konuşmaların ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından Kazakistanlı sanatçılar ile Özbekistanlı sanatçılara Teşekkür Belgesi verildi. Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yessenbayev’e Alasya Ödülleri kapsamında verilen Uluğ Beg ödülü, Kazkaistanlı sanatçı Sembigali Smgulavo’da Gümüş anahtar onur ödülü takdim edildi.

Sergi Kurdelesi Kesildi…

Daha sonra üç ayrı serginin kurdelesi kesilerek sergilerin açılışı gerçekleştirildi. Çeşitli tekniklerle renk kombinasyonlarının kullanıldığı eserlerin yer aldığı sergiler, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında 11 Eylül 2019 tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.