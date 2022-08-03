Nazım Çavuşoğlu: Korkulukları ve camları kırdılar

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "Dün yapılan eylem sırasında düdükler ve davullar çalınarak konuşmamın duyulması engellendi" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, “Korkulukları ve camları kırdılar” diye konuştu.

Önceki gün Öğretmenler Yasası’nda yapılması öngörülen değişiklikler ve gerekçeler açıklanmıştı, bununla ilgili yapılan eylemde ise sendika üyeleri Milli Eğitim Bakanlığı'na girmek isteyince polis engeliyle karşılaşmıştı. Açıklama yapmak isteyen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "Bakan istifa" sloganları ile karşılanmıştı.

BRT’de yayınlanan ‘Haber Kritik’ adlı programa konuk olan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dün yapılan eylem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, sendikaların kendisine odasından aşağı inmesi ile ilgili çağrıda bulunduklarını ifade ederek, “Garip bir şekilde aşağı indiğim sırada meslektaşlarım, öğretmen arkadaşlarım düdükler ve davullar çalarak konuşmamın duyulmasını engelledi” dedi.

“GEÇMİŞTEKİ HİÇBİR EYLEMDE EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN KORKULUKLARI KIRILMAMIŞTI”

Çavuşoğlu, sendikaları hoşgörü ile karşıladığını kendilerinin de geçmişte bu yollardan geçtiğini belirterek, “Korkulukları ve camları kırdılar, geçmişteki hiçbir eylemde Eğitim Bakanlığı’nın korkulukları kırılmamıştı” diye konuştu.

Eylem şeklini benimsemediğine değinen Çavuşoğlu, polislerin bu şekilde davrananları çıkarmak istediğini ancak o görüntünün daha çirkin olacağını düşündüğü için ‘hayır çıkarmayın’ cevabını verdiğini söyledi.

"BUNU YAPANLAR HAKSIZ"

“Polisler önüme geçti lütfen geçmeyin dedim onlar benim meslektaşım, camları ve korkulukları kırarak eylem yaptılar, benim buna müsaadem yok...” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, bunu basın yolu ile topluma izah edeceğini belirttiğinin, çünkü bunu yapanların haksız olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, bazı öğretmenlerin kendisine 'yalan söylüyorsun' gibi ithamlarda bulunduklarını söyleyerek, “Hayatımda olan insanlar yalan söylemeyeceğimi bilir” dedi.

Çavuşoğlu, sendikaları hedef göstermek istemediğinin de altını çizdi.

“KENDİLERİ İLE GÖRÜŞMEDİĞİMİZE DAİR SÖYLEMLERİ YANILGIDIR”

Çavuşoğlu, “Ben Milli Eğitim Bakanı olduğum günden itibaren herkese bu düzenin devam edemeyeceğini, tadilatların gerekli olduğunu ifade ettim” diye konuşarak, sendikalarla bu yasa tasarılarını hazırlarken sürekli görüştüklerini belirtti. Çavuşoğlu, “Kendileri ile görüşmediğimize dair söylemleri yanılgıdır” dedi.

Sendikaların neredeyse her gün bakanlıkta olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, ihtiyaçları olduğu an randevusuz bir şekilde görüştüklerini kaydetti.

Bu tasarının da kendilerine hazırlanıp defalarca verildiği konusuna değinen Çavuşoğlu, “Teknik kurulda büyük sözlü tartışmalar da yaşandı üslupları da çirkinleşti bazı arkadaşların” dedi.

“ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ İLELEBET YAŞAYACAKTIR”

Sendikaların toplumu yanılttığı bir konu daha olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Atatürk Öğretmen Akademisi'ni kapattığımı söylüyorlar” diye konuşarak, Atatürk Öğretmen Akademisi'ni hizmet içi eğitim veren bir yer haline getirmeye çalıştıklarına değindi.

“Sendikanın söylediği tüm konular dayanıksızdır” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, “Atatürk Öğretmen Akademisi ilelebet yaşayacaktır” diye konuştu.

kaynak : Kıbrıs Postası