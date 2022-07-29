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Nazım Çavuşoğlu: Öğretmen Akademisi güncellenerek yaşatılacak

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi'nin güncellenerek yaşatılacağının altını çizdi.
Nazım Çavuşoğlu: Öğretmen Akademisi güncellenerek yaşatılacak

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de katıldığı programda Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA)  ve Türkiye’deki yaz kamplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AÖA'YI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Bakan Çavuşoğlu, sınıf öğretmeni ve okul öncesinde nasıl olursa olsun Akademiden olsun yaklaşımına katılmadığını ifade ederek akademin tamamen güncellenerek geleceğe taşınması noktasında en büyük sigortanın kendisi olduğunu ve bu konuda hiç tavizi olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu,Atatürk Akademisi’nin tamamen güncelleneceğinin ve kendisine verilen görevi ve sorumluluğu en geniş şekilde yerine getireceğinin altını çizerek, akademiyi kapatmak değil güçlendirmek gibi bir tavır içerisinde olduklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, “Hedefimizin birincisi akademi yaşayacak, ikincisi akademiden mezun olan çocuklar, mesleki yeterlilik anlamında en üst seviyeye çekilecek, üçüncüsü tüm çocuklarımıza mümkün olan fırsat verilecek” diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ KAMPLAR KONUSUNDA BİR TAKIM ŞİKAYETLER OLDU; ABARTMAMAK GEREK"

Türkiye’deki yaz kampları konusunda ise Bakan Çavuşoğlu, kamplar konusunda birtakım şikayetler yapıldığını belirterek bu konuları abartmamak gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu “İsteyen bu kamplara katılıyor. Kendi isteği ile gidilen ve programı da belli olan bu kamplara verilen özveriyi kör çar etmek bizlere yakışmıyor dedi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir kampta mevlit okutulduğu yönünde şikayetlere yanıt veren Çavuşoğlu, anmalarda mevlit okutulmasının doğal olduğunu belirterek “Eğer buna karşı olan veli varsa çocuğunu göndermeyebilir. Bu kampların programları kendileri ile paylaşılmaktadır” dedi.

Çavuşoğlu, kamplarda bazı eksiklik ve yanlışlıkların olabileceğini de belirterek Bakanlık olarak en küçük bir aksaklıkta devreye girdiklerini ve gerekli düzenlemelerin yapılarak tedbirlerin alındığını söyledi

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