Nazım Çavuşoğlu: Özel okul ücretlerine müdahale yetkimiz yok

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi'nde konuştu.

Hukukçulardan aldıkları cevaplara göre, özel okul ücretlerine müdahale etme yetkilerinin olmadığını belirten Çavuşoğlu, halkın haklı olduğu ve kendilerinin ivedi olarak tamamlamaları gereken noktanın, devletin bir kişiye zorunlu eğitim mecburiyeti getirirken ve fırsat eşitliği şartı hedefi ortaya koyarken, bunu sağlama noktasında gerekli yatırımın yapılmamış olması olduğunu kaydetti.

"20 YENİ OKULA İHTİYAÇ VAR"

Artan nüfusa bağlı olarak 20’ye yakın okul ihtiyacı ortaya çıktığını ifade eden Çavuşoğlu, okulların daha da gelişmesi gerektiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, okul standartlarını olması gerektiği noktaya getirip, tam gün eğitime geçilmesi gerektiğini belirtti.

57 bin öğrencinin, 12 bininin özel okullarda eğitim gördüğünü dile getiren Çavuşoğlu, özel 3 okulun 2 tanesinin ücretlerinde yüzde 3-5 oranında döviz bazında bir artış yaptığını, bir tanesinin ise yüzde 40 oranında artış yaptığını dile getirerek, “Orada aslında TL bazlı bakıldığında diğer yüzde 3-5 oranında artış yapan okulun altında TL bazlı bir ücret görülmektedir” dedi.

Geçen yıl 4 bin dolar civarında olan öğrenci ücretlerinin bu yıl neden 6 bin kusur dolara çekildiğinin sorgulanması gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Bunun peşine düşmek lazım” şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, “Asıl görev devletin kendine ait okulların altyapısını güçlendirerek, vatandaşın özel okullara gitme ihtiyacının ortadan kaldırılmasıdır” vurgusu yaptı.

Bir anda özel okullardan, devlet okullarına gelecek 12 bin öğrencinin absorbe edilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, ancak devletin herkese eğitim fırsatı yaratmak zorunda olduğunu belirtti. Nazım Çavuşoğlu, “Eğer 12 bin öğrenci devlete gelecek olursa, ancak bu kadar hızlı ikinci bir eğitime geçerek, bunu yapabiliriz” dedi.

Bunun bugünün sorunu olmadığını, özel okullar ülkeye geldiğinden beri aynı sorunların olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Özel okullar çocukları efsane bir başarıya yükseltiyor ve devlet okulları geride kalıyor diye bir yaklaşımı hiçbir zaman kabul etmedim, bundan sonra da kabul etmem” dedi.

"DEVLET OKULLARINDAKİ EĞİTİM SEVİYESİ, ÖZEL OKULLARIN GERİSİNDE DEĞİL"

Ailelere seslenen Çavuşoğlu, “Özel okullarda bilsinler ki bu ücretleri ödeyemez durumdaysalar veya ödemek istemiyorlarsa, devlet okullarına döndüklerinde çocukları mahvolacak diye bir düşünceye kapılmasınlar” diyerek, devlet okullarındaki eğitim seviyesinin, özel okulların gerisinde olmadığını vurguladı.