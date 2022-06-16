Nazım Çavuşoğlu: Özel okulların belirledikleri eğitim harçlarına hiçbir müdahale hakkımız yok

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, özel okulların belirledikleri eğitim harçlarına yasal olarak hiçbir müdahale haklarının olmadığını belirterek, “Özel okullar kendi bütçelerini kendileri belirliyor” dedi.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki özel okulların yıllık harçları 30 bin TL ile 70 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Okul harçlarındaki pahalılığı karşılayamayacak birçok öğrencinin özel okullardan devlet okullarına geçiş yapması öngörülüyor...

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ‘özel okul ücretlerindeki pahalılık’ ile ilgili Kıbrıs Postası’na açıklamalrda bulundu.

ÇAVUŞOĞLU: DEVLET OKULLARINA GEÇİŞ TALEPLERİNİ KISMİ OLARAK BEKLİYORUZ

Bu yıl eğitim ücretlerinin "bütün dündada arttığının herkesin malumu olduğunu" söyleyen Çavuşoğlu, öğrencilerin özel okullardan devlet okullarına geçiş taleplerinin kısmi olarak beklendiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, şu an okulların kayıt dönemi içerisinde olduğunu, ilkokullarda ciddi bir geçişin söz konusu olmadığını belirtti.

“ŞU ANA KADAR DEVLET OKULLARININ KAPASİTESİNİ AŞAN BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL”

Devlet okullarında geçişler sonrası yaşanaması muhtemel yığılmalara karşı alınan önlemlerle ilgili olarak Çavuşoğlu, şu ifadeleri kulandı:

“Kaç öğrencinin geçiş yapacağı ve bu öğrencilerin nerede okuyacağının belirlenmesinin ardından bir yol haritası çizeceğiz. Şu ana kadar devlet okulların kapasitesini aşan bir durum söz konsu konusu değil. Basında çıkan haberlerde bu konu abartılıyor.”

Çavuşoğlu, özel okulların eğtim harcı fiyatlarının belirlenmesi aşamasında bakanlık olarak yasal anlamda müdahale etme haklarınn olmadığı ifade ederek, “Özel okul sahipleri daha önce de yapılan toplantılarda kendilerinin verdiği hizmetin karşılığını almak zorunda olduğunu söylediler” dedi.

“BÜTÜN ÖĞRENCİLERİMİZİ OKUTMAK GİBİ BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR”

Özel okullardan devlet okullarına geçmek isteyen hiçbir öğrenciyi geri çevirmeyeceklerini belirten Çavuşoğlu, “Devlet olarak imkanlar dahilinde bütün öğrencilerimizi okutmak gibi bir sorumluluğumuz var” ifadelerini kullandı.