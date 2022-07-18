Nazım Çavuşoğlu: Sınıf kalabalığı tarihe gömülecek

Milli Eğitim Bakanı Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğretmen sendikalarının yaptıkları eylemde ateşe ödemelerine değindiğini kaydederek, “Bu devlet sadece ateşeleri değil, sendikacıları da ödüyor.

Çavuşoğlu ayrıca bu yıl Lefkoşa'da önümüzdeki yıl ise Mağusa'da devreye girecek liselerle sınıf kalabalığının tarihe gömüleceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğretmen sendikalarının Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı eylem sonrası açıklamalarda bulundu.

“ÖĞRETMEN DÜZENLEMELERİ YAPMAK HAKKIMIZ”

Eylemin maksatının kamuoyunu yanıltmazsak eylemin doğru olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, okullardaki kol faliyetlerine dokunulmadığını, okulun nüfusuna göre öğretmen düzenlemesi yapmalarının ise hakları olduğunu söyledi.

“SINIF KALABALIKLARI TARİHE GÖMÜLECEK”

Lefkoşa Türk Lisesi ile Namık Kemal Lisesi’nde sınıftaki öğrenci nüfsunun fazla olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Lefkoşa’da bu yıl yeni bir lise açılacağını seneye ise Mağusa’da farklı bir okulun devreye gireceğini ve sınıf kalabalıklarının tarihe gömüleceğini söyledi.

“SON 3 YILDA YAPILAN OKUL SAYISI VE TADİLAT SAYISI 15 YILDAN FAZLA”

Ülkenin ekonomik yapısı çerçevesinde son 3 yılda hayırsever insanlarla ve Vakıflar İdaresi’nin okul sayısının ve tadikatın son 15 yıldan fazla olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Yaptıkları düzenlemenlerin hiçbirinde öğretmen düşmanlığı olmadığını kaydederek, “Düzenlemerin tümünde sevgi saygı var” dedi. Çavuşoğlu, maaşı alanlar hizmeti yapacaklar vurgusunu yaptı.

“DEVLET SADECE ATEŞERİ DEĞİL, SENDİKACILARI DA ÖDÜYOR”

Bugün devlet kendi imlanları çevresinde öğretmenlerin özlük haklarını savunmaları için her sendika için 2 profesyonel 3 de yarı profesyonel toplam da 5 sendikacı ödediğini, devletin sadece ateşeleri ödemediğini sendikacılar da ödediğini kaydetti. Çavuşoğlu, “Dışarıda insanlar 50-60 saat çalışırken 12-15 saatlı çalışmayı 11 saatlik çalışmanın direnişi yapılamaz” dedi.