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Nazım Çavuşoğlu:“Bu ülkenin 45 gün bekleyecek sabrı yok”

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“Bu ülkenin 45 gün bekleyecek sabrı yok” diyen Çavuşoğlu, yarınki Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında UBP’nin bir ‘grup toplantısı’ yaparak, gerekli takvimlendirmeyi belirleyeceğini ifade etti.
Nazım Çavuşoğlu:“Bu ülkenin 45 gün bekleyecek sabrı yok”

Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Milletvekilliği görevinden istifa edeceğini, mazbatasını aldıktan sonra Meclis’te yemin edip Cumhurbaşkanlığı görevine başlayacağını ve UBP’deki görevinin sona ereceğini ifade eden Çavuşoğlu, UBP’nin ‘maksimum’ 45 gün içinde kurultaya gideceğini belirtti.

“BU ÜLKENİN 45 GÜN BEKLEYECEK SABRI YOK”

“Bu ülkenin 45 gün bekleyecek sabrı yok” diyen Çavuşoğlu, yarınki Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında UBP’nin bir ‘grup toplantısı’ yaparak, gerekli takvimlendirmeyi belirleyeceğini ifade etti.

“ÇAVUŞOĞLU ADININ YANINDA UBP GENEL BAŞKANI YAZMASI, BENİM İÇİN BİR ŞEREF OLUR”

Kendisinin UBP Genel Başkanlığı görevine aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine konuşan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Siyasette çok iyi bir noktaya geldiğimi düşünüyorum. 5 sene önceki Nazım ile şu anki Nazım aynı değil. Sürekli olarak kendime öz eleştiri yapıyorum. Önce arkadaşlarımla bu süreci değerlendirmem gerekiyor. İçimden böyle bir duygu geçse bile ‘aday olacağım beni seçin’ demiyorum. Takvim belirlendikten sonra gerekli istişareler yapılacak. ‘Sana burada ihtiyaç var’ denirse, yaparım. Nazım Çavuşoğlu adının yanında UBP Genel Başkanı yazması, benim için bir şeref olur. Partim derse, yaparım, partimin görev verdiği her yerde görev yapmaya hazırım.”

“UBP GENEL BAŞKANLIĞI’NDA DA GÖREV YAPMAK İSTİYORUM”

Çavuşoğlu, “gönlünde UBP Genel Başkanlığı görevine gelmek var mı?” şeklindeki soru üzerine ise “UBP Genel Başkanlığı’nda da görev yapmak istiyorum” şeklinde yanıt verdi.

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