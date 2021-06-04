Nazım Hikmet şiirleriyle anıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi ve Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi, dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet’in 58’inci ölüm yıldönümünde anma gecesi düzenledi. Mağusa İlçe Binası önünde gerçekleştirilen anma gecesine, çok sayıda şiir sever katıldı. Gecede, Nazım Hikmet’in şiirlerinin okundu ve kendi sesinden şiirleri dinlendi. Etkinliğe, Mağusa Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali ile eski Genel Başkanlardan Ferdi Sabit Soyer ve Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da katıldı.

ALTIOK: SADECE KAVGANIN DEĞİL, SEVDANIN DA BÜYÜK ŞAİRİ

Anma gecesinde konuşma yapan Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Birsen Altıok, büyük şair Nazım Hikmet’in dizelerinde “Ben sadece ölen babamdan ileri, doğacak çocuğumdan geriyim. Ve bir kavganın adsız neferiyim” diyecek kadar yüce gönüllü, vatansever ve mücadeleci biri olduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Nazım Hikmet’in içindeki vatan sevgisini dizelere döktüğünü ve hapis yatsa da yılmadan yazmaya devam ettiğini anlatan Altıok, “Vatan haini ilan edildi ama yılmadı, yazmaya devam etti ve ne büyük bir şairdir ki dizeleriyle yalnızca Türk edebiyatına damga vurmakla kalmadı, sesini tüm dünyaya yine dizeleriyle duyurdu” dedi. Altıok, konuşmasının devamında Nazım Hikmet’in “Düşman” adlı eserinden “Sana düşman, Bana düşman, Düşünen insana düşman, vatan ki bu insanların evidir. Sevgilim, onlar vatana düşman” dizelerini okudu.

Nazım Hikmet’e bazı çevrelerin “vatan haini” deseler de onun kadar dilini ve kültürünü dünyaya bu kadar güzel dizelerle anlatan çok az şair olduğunu belirten Altıok, Nazım Hikmet’i de bu kadar büyük yapan şeyin belki de bu olduğuna değindi.

Birsen Altıok, Nazım Hikmet’in yalnızca kavganın değil, sevdanın da büyük şairi olduğunu dile getirdi. Nazım Hikmet’in yaşamına sevdalar sığdırmayı da bildiğini anlatan Altıok, “Muhteşem dizeleriyle bizlere sevgiliye olan sevdanın da nasıl yüce olacağını gösterdi” dedi ve Nazım Hikmet’in “Kelebek Misalidir Aşk” şiiriyle sözlerine son verdi.