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Nâzım Hikmet’in daha önce yayımlanmayan 5 şiiri bulundu

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Nâzım Hikmet’in daha önce yayımlanmayan 5 şiiri bulundu
Nâzım Hikmet’in daha önce yayımlanmayan 5 şiiri bulundu

Nâzım Hikmet'in şu ana kadar hiçbir yerde yayımlanmayan beş şiiri, Yapı Kredi Yayınları editörlerinin TÜSTAV Komintern Arşivi’nde yürüttüğü çalışmalarla ortaya çıkarıldı. Şiirler kitap-lık dergisinin son sayısında yayımlandı

Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan kitap-lık dergisinin 210’uncu sayısının dosya konusu, Türk şiirinin büyük ustası Nâzım Hikmet Ran’ın bilinmeyen şiirleri oldu.

Dergiyi yayına hazırlayan Yapı Kredi Yayınları editörleri, TÜSTAV Komintern Arşivi’ndeki çalışmalarıyla şairin bugüne kadar hiç yayımlanmayan 5 şiirini buldu. Şiirlerin isimleri şöyle:

-İstanbul’da 1 Mayıs
-Beyanname
-Gecenin Penceresinde
-İtiraf
-Hayatımız Yirmi İki Kelimede

Bu şiirler, Nâzım Hikmet’e ait olmayan bir el yazısıyla (eski yazıyla) yazılmış sayfalar halinde, 1925 tarihli belgelerin arasında bulundu.

Son sayfada yer alan şiir dışındaki diğer dört şiir, daha önce hiç yayımlanmamış. ‘Hayatımız Yirmi İki Kelimede’ adlı şiir ise Nâzım Hikmet’in Bütün Şiirleri’nde ‘Biz-Hayatımız-Yaptığımız İş’ adıyla yer alan şiirin son dizelerini oluşturuyor.

Bu şiirler ilk kez kitap-lık dergisinin Temmuz-Ağustos sayısında yayımlandı.

210’uncu sayıda, dergide dosyanın editörü Banu İşlet’in sunuş yazısı da bulunuyor.

Öte yandan arşivdeki çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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