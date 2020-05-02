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Nâzım Hikmet’in “İstanbul’da 1 Mayıs” adlı şiiri ilk kez yayımlandı

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1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü’nde usta şair Nâzım Hikmet’in “İstanbul’da 1 Mayıs” adlı şiiri ilk kez yayımlandı.
Nâzım Hikmet’in “İstanbul’da 1 Mayıs” adlı şiiri ilk kez yayımlandı

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü’nde usta şair Nâzım Hikmet’in “İstanbul’da 1 Mayıs” adlı şiiri ilk kez yayımlandı.

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) Komintern Arşivi'nde yer alan şiirin çevirisini yaptı. Twitter hesabından açıklamada bulunan TÜSTAV, "TÜSTAV Komintern Arşivi’nde yer alan Nâzım Hikmet’in “İstanbul’da 1 Mayıs” şiirini Banu İşlet bularak transliterasyonunu yaptı. Böylelikle 1 Mayıs’a Nâzım Hikmet ile merhaba diyebiliyoruz. Emeğin Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Nâzım Hikmet’in 1 Mayıs üzerine yazdığı şiir şöyle:

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