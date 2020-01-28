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Nâzım Hikmet'in Kadıköy'de kaldığı ev yıkılacak

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Ev, deprem riski nedeniyle yıkılıp yeniden yapılacak
Nâzım Hikmet'in Kadıköy'de kaldığı ev yıkılacak

Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Nâzım Hikmet'in İstanbul'daki yaşamının büyük bir kısmını geçirdiği ev, deprem riski nedeniyle yıkılacak.

 

Kadıköy'de Nâzım Hikmet'in babası Hikmet Bey'e ait olan evin yıkılacağı öğrenildi. Nâzım Hikmet'in 1928'de Sovyetler Birliği'nden ikinci dönüşünden sonra, babasının öldüğü 1932 Mart'ına dek yaşadığı ev, deprem tehdidi nedeniyle yıkılacak.

Sol'da yer alan habere göre, Nâzım Hikmet'in Kadıköy'deki yaşantısına dair araştırma yapan Gamze Erbil, Nâzım Hikmet'in babasıyla birlikte kaldığı Nevzemin Sokak'taki evin tam yerini yeni kesinleştirdiklerini ancak aynı günlerde deprem tehlikesi nedeniyle evin yıkılıp yeniden yapılması için müteahhitlerle görüşmelerin yapıldığını öğrendiklerini söyledi.

Evin mimari olarak koruma altına alınacak bir eser olmadığını ancak kültür mirasının önemli bir parçası olduğunu belirten Erbil, ilgili kurumları bilgilendirmek ve konunun önemine dikkat çekmek için gerekenlerin yapılacağını vurguladı.

Ev sahiplerinin deprem kaygısı nedeniyle evi yenilemek istedikleri ve başka bir yöntem bulamadıklarından bu yola başvurdukları belirtildi. Değer tespiti amacıyla evde ölçümler yapan belediye ve müteahhit firma yetkililerinin konuyla ilgili 'genel bilgi sahibi oldukları ancak meseleyi önemsemedikleri' ifade edildi. Dört dairelik bina için teklif vermeye hazırlanan müteahhitlik şirketinin Kadıköy'de bir dizi kentsel dönüşüm projesine imza atmış olan Gököz İnşaat olduğu belirtildi. 

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