“Nazım İçin” oyununu Lefkoşa, Alsancak ve Lefke’de sahneliyor

Üretim Merkezi tiyatro ekibi “Tiyatro Üretim” tarafından hazırlanan ve Nazım Hikmet’in şiirlerinden oluşan müzikal tiyatro oyunu “Nazım İçin”, Lefkoşa, Alsancak ve Lefke’de sahneleniyor.

Üretim Merkezi tiyatro ekibi “Tiyatro Üretim” tarafından hazırlanan ve Nazım Hikmet’in şiirlerinden oluşan müzikal tiyatro oyunu “Nazım İçin”, Lefkoşa, Alsancak ve Lefke’de sahneleniyor.

Üretim Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre oyun, 13 Aralık Perşembe akşamı Lefkoşa AKM, 15 Aralık Cumartesi akşamı Alsancak Gökay Boğaçhan Kültür Merkezi ve 21 Aralık Cuma akşamı ise Lefke Belediyesi AKM’de sahnelenecek.

Yaklaşık bir saat sürecek tek perdelik oyunda Nazım Hikmet’in şiirleri tiyatral bir şekilde şarkılar ve sinevizyon eşliğinde sahnelenecek. “Nazım İçin” oyunu Kültür Dairesi’nin desteklediği bir proje çerçevesinde oyun yazarlığı üzerine gerçekleştirilen eğitim çalışmaları sonucunda hazırlandı.

Tüm oyunlar saat 20.00’de başlayacak ve girişte seyircilere Nazım Hikmet’in şiirlerinden ve yaşamından kesitlerin yer aldığı birer kitapçık sunulacak.

Alsancak’taki gösterim, bölgede geçtiğimiz hafta yaşanan selden dolayı olumsuz etkilenen bölge halkına moral olması için ücretsiz sunulacak.

Nazım İçin adlı tiyatro oyunu konusunda daha geniş bilginin 0542 863 66 60 numaralı telefondan edinilebileceği kaydedildi.