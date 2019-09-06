Nazım'ın şiiri dava dosyasında

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar yargılandığı davanın 3. duruşması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kaftancıoğlu'nun 18 Temmuz'daki duruşma sonrasında adliye önünde basın açıklaması yaparken okuduğu Nazım Hikmet'in bir şiirinin de dava dosyasına girdiğini ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar yargılandığı davanın 3. duruşması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verdi. Kaftancıoğlu'na örgüt propogandasından 1 yıl 6 ay, kamu görevlisine alenen hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün, Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 16 ay, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamaktan 1 yıl 8 ay, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme başkanı, Kaftancıoğlu'nun 18 Temmuz'daki duruşma sonrasında adliye önünde basın açıklaması yaparken Nazım Hikmet'in bir şiirini okuduğunu ve okuduğu şiiri sosyal medya hesabından paylaştığını belirterek, bu evrakın da dava dosyasına girdiğini söyledi.

Nazım Hikmet'in "Bir provokatör üstüne hiciv denemeleri" isimli şiirinin Kaftancıoğlu'nun okuduğu ve dosyaya giren kısmı şu şöyle:

"Sen bu kavgada

bir nokta bile değil,

bir küçük, eğri virgül, bir zavallı vesilesin.

Ben, kızabilir miyim sana?

Sen de bilirsin ki, benim âdetim değildir bir posta tatarına,

bir emir kuluna sövmek, efendisine kızıp uşağını dövmek"