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Nazlı: AKSA’nın Sözleşmesinin Yenilenmesi Enerjiyle İlgili Geleceğimize Konan Bir İpotek

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Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı, Genç TV'de, Muazzez Gazihan'ın sorularını yanıtladı.
Nazlı: AKSA’nın Sözleşmesinin Yenilenmesi Enerjiyle İlgili Geleceğimize Konan Bir İpotek

Nazlı: AKSA’nın Sözleşmesinin Yenilenmesi Enerjiyle İlgili Geleceğimize Konan Bir İpotek

 

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı, Genç TV'de, Muazzez Gazihan'ın sorularını yanıtladı.

 

Halkın Gündemini Siyaset Yapmaya Çalışıyoruz

 

Bağımsızlık Yolu olarak halkın gündemini siyaset yapmaya çalıştıklarını belirten Nazlı, ayın ortasını bile getiremiyoruz dedi. Nazlı, açıklanan asgari ücretle ilgili olarak, asgari ücretlinin temsil edilmediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun derhal lağvedilmesi ve asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gerektiğini dile getirdi. Komisyonun toplanmasının, karar almasının ve alınan kararın uygulanmasının başlı başına bir dert olduğunu ekleyen Nazlı, sürecin asgari ücretli çalışanların cebine yansımasının geciktirdiğini belirtti.

 

Üretim, Tüketim ve Dağıtım Kooperatifleriyle Market Fiyatlarını Düşürebiliriz

 

Nazlı sadece gelirin arttırılmasını çözüm olmadığına dikkat çekerek hayatın da ucuzlaştırılması gerektiğini söyledi. Ultra zenginlerden alınacak servet vergisiyle ücretsiz eğitim ve sağlık, kamusal toplu taşıma haklarının karşılanabileceğini aktardı. Nazlı, kamusal toplu taşımanın geliştirilmesiyle beraber benzin giderinin azalacağını söyleyerek toplu taşımanın, trafik sorununu da çözeceğini ekledi. Market alışverişlerin halkın bir diğer gideri olduğuna değinen Nazlı, üretim, tüketim ve dağıtım kooperatifleriyle marketlere alternatif sunulacağını ve fiyatları düşüreceğini söyleyerek kooperatifçiliğin önemine dikkat çekti. Nazlı, hükümetlerin beceriksizlikten değil tercihlerinin halktan yana olmadığı için bu uygulamaları haya geçirmediğini ekledi.

 

Tek Yol Örgütlenmekten Geçiyor

 

Nazlı, “Sistem her gün artan sorunlarımızın altında ezilmemizi ve herkesin kendi hayat gailesine odaklanarak bir araya gelmememizi istiyor” dedi. Sorunları çözmek için önce örgütlenmek gerektiğini vurgulayan Nazlı, örgütlenince aynı sıkıntıları paylaştığımız insanları görünce güçlendiğimizi belirterek herkesi örgütlenmeye davet etti. Nazlı, toplumsal muhalefeti ancak örgütlü mücadeleyle yükseltebiliriz dedi.

 

Sosyal Hizmetlere Daha Çok Bütçe Ayrılıp Personel İstihdam Edilmeli

 

Anayasaya göre adadaki bütün çocukların Sosyal Hizmetlerin sorumluluğunda olması gerektiğine dikkat çeken Nazlı, önceliğin özel dernek olan SOS Çocuk Köyüne değil kamusal olan Çağlayan Çocuk Yuvası verilmesi ve çocukların kamusal güvenceye alınması gerektiğini söyledi. Nazlı, Çağlayan Çocuk Yuvası’nın varlığını daha çok duyurmamız gerektiğini ekleyerek yuvanın uzun süredir ihmal edildiğinin altını çizdi. İnsanların doğrudan hayatına dokunan Sosyal Hizmetler’in çok az bir bütçe ve personelle çalıştığına değinen Nazlı, sosyal hizmetlere daha fazla bütçe ayrılıp, daha fazla personel istihdam edilmesi gerektiğini söyledi.

Nazlı, Çağlayan Çocuk Yuvasıyla ilgili haberlerin gündemde çok yer bulmadığını belirtirken oradaki yetersiz personel ve bütçeden dolayı aslında devletin kendisinin çocuk haklarının ihlalinin parçası olduğunu aktardı. Toplum olarak Çağlayan Çocuk Yuvasına sahip çıkmamız gerektiğine dikkat çeken Nazlı, devletin çocuk izlem merkezleri kurmasının öneminden bahsetti.

 

AKSA’nın Sözleşmesinin Yenilenmesi Enerjiyle İlgili Geleceğimize Konan Bir İpotek

 

Nazlı, enerji politikalarımızla ilgili enerji bakanından çok AKSA’nın söz sahibi olduğuna değinerek gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin AKSA’nın karını gözettiklerini dile getirdi. Hükümetlerin kamusal ve makul bir fiyatta halka elektrik vermeyi umursamadığını aktaran Nazlı, Bağımsızlık Yolu olarak 250 kilovata kadar elektriğin konutlara ücretsiz verilmesi gerektiğini savunduklarını söyledi. AKSA’ya verilen yılık 30 Milyon Dolarla enerji ihtiyacımızı kamusal olarak karşılayabileceğimize dikkat çeken Nazlı, AKSA’nın sırtımızda bir kambur olduğunu ve enerji ihtiyacımızın AKSA’nın daha fazla kar yapması için peşkeş çekildiğini söyledi. Sözleşmeyi yenilemek yerine feshedilmesi gerektiğini savunduklarını söyleyen Nazlı, Sayıştay raporlarında AKSA’nın yükümlülüklerinin yerine getirmediğini yazdığını ekledi. Nazlı, sözleşmenin yenilenmesini enerjiyle ilgili geleceğimize konan bir ipotek olarak değerlendirirken, Bağımsızlık Yolu olarak AKSA’nın kamulaştırılmasıyla ilgili yasa tasarısı hazırladıklarının altını çizdi.

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