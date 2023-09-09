Nazlı: Elektrik Gibi Temel İhtiyaçlar Özelleştirilerek Kar Elde Edilecek Bir Meseleye Dönüştürülmemeli

Bağımsızlık Yolu Üyesi Cansu N. Nazlı, BRT ekranlarında Pembe Paşaoğluları’nın sunduğu 17. Saat programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Elektrik Gibi Temel İhtiyaçlar Özelleştirilerek Kar Elde Edilecek Bir Meseleye Dönüştürülmemeli

Nazlı, Bağımsızlık Yolu olarak enerji gibi hem toplumsal hem de insan hakkı olan bir meselenin kamusal olarak üretilmesini savunduklarını ve Aksa’nın kamulaştırılması ile ilgili hazırladıkları yasa tasarısını Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye sunduklarını belirtti. Nazlı ayrıca, elektrik gibi temel bir ihtiyacın özelleştirilerek kar elde edilebilecek bir meseleye dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu aktardı.

Nazlı, Aksa ile sözleşmeyi ilk imzalayanlarla birlikte, gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin, halkın temel hakkı olan ucuz, sürdürülebilir ve erişilebilir enerji hakkını ön plana koymadığını, Aksa’nın daha çok kar etmesini gözeten bir tutum içerisinde olduklarını anlattı.

Elektrik Kurumu Aksa’dan Daha Ucuza Elektrik Üretiyor

Elektrik Kurumu’nun Aksa’dan daha ucuza elektrik ürettiğini de vurgulayan Nazlı, Aksa’ya çok ciddi bedeller ödendiğini, halkın sırtında bir kambur olduğunu, karşılığının da alınmadığını, Sayıştay raporlarının da bunu yazdığını söyledi.

Aksa’nın kamulaştırılması yasa tasarısı gibi daha birçok yasa tasarısı hazırladıklarını vurgulayan Nazlı, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi, on ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanması, hayvan refahı, yanan orman arazilerinin imara açılmasının yasaklanası gibi bir çok yasa tasarısı hazırladıklarını söyledi. Nazlı, tüm yasa tasarılarının herkesin kullanımına açık olduğunu, tamamen kamusal menfaati gözeterek yapıldığını, dileyen milletvekilinin bu yasaları alıp meclis gündemine taşıyabileceğini ifade etti.

Bir Gazetecinin Fikirlerinden Dolayı Hapis Cezasıyla Yargılanması Kabul Edilemez

Programda son günlerde gündemi meşgul eden basın özgürlüğü meselesine de değinen Nazlı, Ali Kişmir’in ağır cezada yargılanma konusuyla ilgili bir imza kampanyası başlattıklarını söyledi. Toplumun ileri gelen, bilinen isimlerden imza toplayarak, bir gazetecinin fikirlerinden dolayı hapis cezasıyla yargılanmasının kabul edilemez olduğunu görünür kılmak istediklerini belirtti.

Birkaç yıl önce evinde kitap bulundurduğu veya bir öğrencinin bahar şenliklerinde dinlediği müzikten dolayı yargılandığını hatırlatan Nazlı, çağdaş insan hakları açısından bakıldığında ilkel ve kabul edilemez yasalara sahip olduğumuzu söyledi. Yasaların İngiliz döneminden kalma olduğunu beliren Nazlı, ivedi yasaların değişmesi gerektiğinin altını çizdi. Nazlı, toplumsal muhalefetin iyi örgütlenmesi durumunda yasa değişikliğinin geçmesi için meclis üzerinde bir baskı oluşacağına inandıklarını söyledi.

İnadımız Yarına, İnancımız Sınıfa

Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu’nun “İnadımız Yarına, İnancımız Sınıfa” şiarıyla 3. Olağan Genel Kurulu’nu 10 Eylül’de gerçekleştireceklerini söyleyen Nazlı, emekçinin partisi olarak emekçi halktan başka güvendikleri bir yer olmadığını vurguladı. Nazlı, politik gayelerinin kamucu politikaların örgütlenmesi ve hayata geçmesi olduğunu söyledi.