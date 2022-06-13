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Nazlı: Emekçilerin, Neoliberal Politikalar Karşısındaki Mücadelesiyle Basın Ve İfade Özgürlüğü Mücadelesi Birlikte Yürütülmeli

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Nazlı: Emekçilerin, Neoliberal Politikalar Karşısındaki Mücadelesiyle Basın Ve İfade Özgürlüğü Mücadelesi Birlikte Yürütülmeli
Nazlı: Emekçilerin, Neoliberal Politikalar Karşısındaki Mücadelesiyle Basın Ve İfade Özgürlüğü Mücadelesi Birlikte Yürütülmeli

Nazlı: Emekçilerin, Neoliberal Politikalar Karşısındaki Mücadelesiyle Basın Ve İfade Özgürlüğü Mücadelesi Birlikte Yürütülmeli


Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin üç yasadayapılmak istenen değişikliklerin ifade ve basın özgürlüğünü ortadan kaldıracağı ve  düşünceyi suç kapsamına alacağı gerekçesiyle dün başlattığı meclis önündeki eylem çadırına konuk olarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Özel Olarak Basının Genel Olarak Da Toplumun Ses Çıkarmasını İstemeyen Bir Yönetim Var Nazlı, Fasıl 154 yasasıyla ilgili sıkıntıların daha önce de var olduğuna dikkat çekerek, bu yasalardan şu anda yargılanan pek çok gazetecinin olduğunu hatırlatmakta fayda var dedi. Bu davalar görüşüldüğünden beri yasaların tadil edilmesi, gazetecilere kamu yararını ilgilendiren meselelerde mesleğini icra ettiği zaman bu yasalardan muaf tutularak, yargılama dışında kalmasını öngören maddeler getirilmesi gerektiğini savunduk diyen Nazlı, günün sonunda bugün tam tersi, kapsamını değiştirecek yasalarla karşı karşıyayız açıklamasını yaptı. Nazlı, özel olarak basının genel olarak da toplumun ses çıkarmasını istemeyen bir yönetim var, bizi
susturmak için yasaların kapsamını genişletmeye çalışıyorlar ifadelerine yer verdi.
Nazlı, ilgili yasa kapsamında sadece gazeteci değil, bugüne kadar kitap bulundurmaktan ve Kürtçe müzik dinlemekten de yargılama gerçekleştirildiğini söyledi. Bu konuda mecliste milletvekilliği görevini icra eden kişilerin de sorumluluğu olduğunu söyleyebiliriz diyen Nazlı, fırsat varken özellikle Fasıl 154 Ceza Yasasında bulunan Müfsit Niyetli Yayınlar maddesinin kaldırılması gerekiyordu dedi. Esas Amaç Ekonomik Pakete Karşı Durmamızı Önlemek!
Nazlı, Türkiye’den gelen ekonomik pakette, emekçi kesimleri daha da güçsüz kılacak, halkı yoksullaştıracak birtakım maddeler de var, yapılması istenen yasa düzenlemeleriyle esas amacın bunlara karşı ses çıkarmamızı önlemek olduğunu belirtti.


Emekçilerin neoliberal politikalar karşısındaki mücadelesiyle, basın ve ifade özgürlüğü mücadelesi birlikte yürütülmeli diyen Nazlı, “çünkü egemenler bunları birlikte düşünüp paketi önümüze koydu” açıklamasında bulundu.
Nazlı, hoşnutsuzluk yaratmak gibi nereye çekerseniz oraya gidecek soyut bir şeyi ceza yasasına eklemek, ceza hukuku prensibine aykırıdır ifadelerine yer verirken sonuna kadar bu değişikliklerin hayata geçmemesi için mücadele edeceğiz dedi. Nazlı, toplumsal mücadelemiz sürecek, ifade özgürlüğümüzün egemenler, işbirlikçi hükümet ve cumhurbaşkanı tarafından kısıtlanmasına sessiz kalmayacağız şeklinde konuştu.

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