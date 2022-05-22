Nazlı: Faşizan ve Gerici Yasa Maddesine Karşı Mücadelemiz Sürecek



Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu, Avukat Cansu N. Nazlı, Fasıl 154 Ceza Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikle ilgili açıklamada bulundu.

Bu Maddeye Maksatlı Olarak Dokunulmadı İlgili maddenin yasalaşması konusunun oldukça eski olduğunu söyleyen Nazlı, Ceza Yasası’nın defalarca kapsamlı şekilde tadil edilmesine rağmen bu maddeye maksatlı olarak dokunulmadığını vurguladı.

Fasıl 154 Ceza Yasası’nda “Müfsit Niyetli Yayınlar” bölümündeki suçlar nedeniyle bugüne kadar kitap bulundurmaktan, Kürtçe müzik dinlemekten ve benzer nedenlerden insanların yargılandığını hatırlatan Nazlı, fikir ve ifade özgürlüğünü ihlal eden bu maddenin tamamen kaldırılması gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini belirtti.



‘Sol’ Partilerin Yasadan Bugün Haberi Olmadı



Talat'ın Cumhurbaşkanı olduğu dönemde “Cumhurbaşkanı'na Hakaretin de aynı bölümde suç kapsamına alındığını ifade eden Nazlı, “Bu maddeyi, toplumsal muhalefeti baskılamak ve insanları susturmak için elverişli bir araç olarak kullanan hükümet edenlerin yasa kapsamını genişletmeye çalışması şaşırtıcı değildir. Şaşırtıcı olan fikir ve ifade özgürlüğünü açıkça ihlal eden bu maddeyi kaldırmak için yıllardır hiçbir adım atmayan meclisteki koltuk sahibi olan ''sol'' partilerin bu maddenin varlığından sanki bugün haberleri olmuş gibi kapsamının genişletilmesine karşı çıkan ifadeleridir” diye konuştu.

Maddeyi Kaldırmayan ve Kaldırmayı Önermeyen Milletvekilleri Gelinen Noktadan Sorumludur Nazlı, “Maddeyi genişleterek toplumsal muhalefeti susturmayı amaçlayan işbirlikçi hükümet de, bugüne kadar bu yasayı tadil ederken ilgili maddeyi kaldırmayan, kaldırmayı önermeyen milletvekilleri de geldiğimiz bu noktadan sorumludur. Fikir ve ifade özgürlüğü Kıbrıslı Türk Halkının kırmızı çizgisidir. Kim ki bu çizgiyi geçmeye çalışarak sınırını zorlar, karşısında halkı bulacaktır” dedi.

Nazlı, tamamen kaldırılması gerekirken, kapsamı genişletilmeye çalışılan bu faşizan ve gerici yasa maddesine karşı her türlü hukuki ve siyasi mücadeleyi yükselteceklerini söyledi.