Nazlı: Gazetecilere Ceza Davaları Yağarken Bu Yasaların Değişmesini Teklif Dahi Etmeyen Vekiller Var

Bağımsızlık Yolu Üyesi Cansu N. Nazlı, yaptığı açıklamada gazetecilere ağır ceza davası getiren faşizan zihniyeti eleştirdi.

Nazlı, ellerindeki tüm araçlarla basın ve ifade özgürlüğüne sahip çıkarak, egemenlere karşı gazetecilerin yanında olacaklarını söyledi. Bunun solcu veya demokrat olmakla ilgili olmadığını, insan olmanın gereği olduğunu ekleyen Nazlı, gazetecilere ağır ceza davası getiren faşizan zihniyete artık şaşırmadığını belirterek, tarihin örneklerle dolu olduğuna değindi. Nazlı, gazetecilere ceza davaları yağarken bu yasaların değişmesini teklif dahi etmeyen vekiller olduğunu aktararak, vekillerin, yarın gazeteci Ali Kişmir'e destek için baş köşede olacaklarına dikkat çekti.

Vekillerin, yalnızca önerdiği ya da onayladığı yasalardan sorumlu olmadığını söyleyen Nazlı, “Gazetecilerin tutuklu yargılanma tehdidi boynunda Demokles’in Kılıcı gibi sallanırken değişmediğiniz, değişmeye gücünüz yetmemişse de değişmeyi teklif dahi etmediğiniz yasalardan da sorumlusunuz” ifadesini kullandı.