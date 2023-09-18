Nazlı: Gönyeli'ye Yeni Cami Değil Sığınma Evi!

Bağımsızlık Yolu Parti Meclis üyesi Cansu N. Nazlı Gönyeli’de bulunan tarikat evleri hakkında açıklamada bulundu.

Bugünkü Gönyeli- Alayköy Belediyesi sınırları içinde son 10 yılda 10 kadının uğradığı erkek şiddeti nedeniyle öldürüldüğünü hatırlatan Nazlı, dinsel gericiliğin kadınların yaşamı, bedeni, emeği üzerinde kurulan baskıyı artırdığı gerçeği ortada dururken, son 10 yılda 10 kadının öldürüldüğü yerde ölen kadınların ruhuna fatiha okunmasından daha çok kadınların yaşamının korunmasına ihtiyaç vardır vurgusunu yaptı. Nazlı, bunun için yeni cami yapılmasına değil yobazlığın kaynağı olan ve Gönyeli'de de bulunan tarikat evlerinin dağıtılmasına ihtiyaç olduğunu açıkladı. Nazlı, kadınların seks kölesi olarak çalıştırılıp en temel insan haklarının sistematik şekilde ihlal edildiği, fuhuşa aracılık etme suçunun kurumsal olarak işlendiği ve yine bu belediye sınırları içinde kümelenen gece kulüplerinin kapatılmasına ihtiyaç olduğunu da ekledi.

Gönyeli'de yasa dışı şekilde örgütlenip yobazlığı yayan tarikat evlerinin polisle işbirliği içerisinde tespit edilip kapatılmasına ihtiyaç vardır diyen Nazlı, Gönyeli Alayköy Belediyesi'ni yeni bir cami için iş birliği geliştirmekten daha önemli ve acil görevler beklemektedir dedi.

Devlet tarafından kurulan bir sığınma evinin bulunmadığı koşullarda, kadınların sistematik şiddete ve sömürüye uğradığını söyleyen Nazlı, birçok kadın cinayetine ev sahipliği yapan bu beldede belediyenin maddi olanakları da düşünüldüğünde en çok da bir sığınma evine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Yerel yönetimlerin de merkezi otoriteyle işbirliği içinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve sınırları içerisinde şiddete uğrayan kadınları korumakla ilgili kamusal sorumluluklarının olduğunu da hatırlatan Nazlı, yeni bir kadın cinayetiyle sarsıldığımız bu günlerde Gönyeli'de camiye değil sığınma evine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Gönyeli Alayköy Belediyesi'nin Sınırlarındaki Gece Kulüplerinin Lisansları Yenilenmemeli

Nazlı, Lefkoşa'da belediyenin gece kulüplerinin lisansını yenilememe kararının Yüksek İdare Mahkemesi tarafından geçerli ve hukuka uygun bulunduğu ve YİM kararlarının bağlayıcı olduğu düşünüldüğünde Gönyeli Alayköy Belediyesi'nin sınırlarındaki gece kulüplerinin lisansını yenilememe kararı üretmesine de ihtiyaç olduğunu belirtti.

Nazlı açıklamasının sonunda “bunları görmezden gelmek, burada yaşanan her kadına şiddet vakasına ortak olmak anlamına gelecektir; tıpkı mevcut belediye yönetiminden evvel bunlara göz yuman yaldızlı belediye başkanları ve meclislerinin olduğu gibi” dedi.